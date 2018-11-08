|
Волкер рассказал, за что США ввели санкции против работавших в Крыму компаний
08 ноября 2018, 22:39 • 65 • В мире
Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер рассказал, за что США ввели новые санкции против российских компаний и физических лиц.
Компании и физические лица, против которых введены санкции, участвовали в интеграции полуострова Крым в инфраструктуру России. Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, комментируя ситуацию с введением новых санкций.
Напомним, что США вводят санкции в отношении трех физических лиц и девяти организаций в связи с присоединением Крыма к России и ситуацией в Донбассе.
«США вводят финансовые санкции, новые санкции, относящиеся к Крыму и Донбассу. Компании поддерживают попытки России интегрировать Крымский регион Украины через частные инвестиционные и приватизационные проекты», - приводит «РИА Новости» слова Волкера.
Подпишитесь на нас
65
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
06 ноября 2018, 03:54
|
07 ноября 2018, 17:24
|
06 ноября 2018, 00:56
|
07 ноября 2018, 06:12
|
08 ноября 2018, 15:54
|
05 ноября 2018, 10:09
|
05 ноября 2018, 03:39