Волкер рассказал, за что США ввели санкции против работавших в Крыму компаний

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер рассказал, за что США ввели новые санкции против российских компаний и физических лиц.

Компании и физические лица, против которых введены санкции, участвовали в интеграции полуострова Крым в инфраструктуру России. Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, комментируя ситуацию с введением новых санкций.

Напомним, что США вводят санкции в отношении трех физических лиц и девяти организаций в связи с присоединением Крыма к России и ситуацией в Донбассе.

«США вводят финансовые санкции, новые санкции, относящиеся к Крыму и Донбассу. Компании поддерживают попытки России интегрировать Крымский регион Украины через частные инвестиционные и приватизационные проекты», - приводит «РИА Новости» слова Волкера.