Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эксперт прокомментировал заявление Порошенко о поддержке ЕК в диалоге с МВФ
Кургинян: "Если бы не большевики, то России бы не было!" Вечер с Солов...
В Госдуме прокомментировали заявление Волкера о новых американских санкциях по К...
Многочасовые очереди на выборах в Конгресс США вызвали скандал в Нью-Йорке
Главная / В мире

Волкер рассказал, за что США ввели санкции против работавших в Крыму компаний

08 ноября 2018, 22:39  •  65 • В мире
Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер рассказал, за что США ввели новые санкции против российских компаний и физических лиц.
Компании и физические лица, против которых введены санкции, участвовали в интеграции полуострова Крым в инфраструктуру России. Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, комментируя ситуацию с введением новых санкций.
Напомним, что США вводят санкции в отношении трех физических лиц и девяти организаций в связи с присоединением Крыма к России и ситуацией в Донбассе.
«США вводят финансовые санкции, новые санкции, относящиеся к Крыму и Донбассу. Компании поддерживают попытки России интегрировать Крымский регион Украины через частные инвестиционные и приватизационные проекты», - приводит «РИА Новости» слова Волкера.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

65
Источник
Похожие новости
08 ноября 2018, 19:09
«Попытка избежать внутриполитической истерии»: в Белом доме назвали промежуточные выборы самыми защищёнными в истории
08 ноября 2018, 12:54
Исламистский терроризм проник в Армению
08 ноября 2018, 19:24
Госдеп пугает Европу призраком Скрипаля

08 ноября 2018, 03:09
«Отвлекающая война»: В России назвали признаки подготовки США к ядерному удару по России
08 ноября 2018, 06:24
Уничтоживший звезду Трампа на Алее Славы приговорен к терм годам условно
08 ноября 2018, 22:39
Разоблачения Сноудена: Причастен ли Израиль к убийству Хашкаджи?
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
06 ноября 2018, 03:54
Что Шойгу сделал в армии за шесть лет
07 ноября 2018, 17:24
Депутаты Рады в прямом эфире нецензурно оскорбили Путина
06 ноября 2018, 00:56
Мы знаем, кто заказал Гандзюк
07 ноября 2018, 06:12
Ты подонок, ты подонок, иди сюда, иди сюда
08 ноября 2018, 15:54
Немецкий депутат рассказал о поездке на Украину
05 ноября 2018, 10:09
Киев промахнулся. Вместо России «наказаны» Голландия, Либерия, Сингапур и Бельгия
05 ноября 2018, 03:39
Хуг отказался называть Россию «агрессором»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.