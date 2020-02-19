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Волкер рассказал о политике Зеленского в отношении России

19 февраля 2020, 18:09  •  78 • Украина
Бывший спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер назвал разумной политику украинского президента Владимира Зеленского по отношению к России.
 
globallookpress.com
 

Волкер подчеркнул, что суть этой политики заключается в стремлении показать миру, что Украина намерена урегулировать конфликт.

«Я считаю, что это разумная тактика, потому что она предохраняет Украину от обвинений в её адрес», — цитирует ТАСС интервью экс-спецпредставителя «Украинской правде».

Он добавил, что в некоторых странах есть тенденция обвинять Украину.

«Вы же прекрасно знаете, что есть тенденция, особенно в некоторых западноевропейских столицах, обвинять Украину, а не Россию... А действия Зеленского не позволяют этому произойти», — добавил он.

По его словам, Германия твёрдо поддерживает Украину, в то время как Франция ищет возможности выстраивания отношений с Россией.

«Украине надо всё время убеждаться в том, что её позиция имеет поддержку. Иначе переговоры станут слишком сложными», — сказал Волкер.

Ранее Зеленский обсудил с американскими сенаторами расширение помощи Киеву в сфере обороны.

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