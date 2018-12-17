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Волкер рассказал о наращивании Россией вооружённых сил вблизи Украины
17 декабря 2018, 19:10 • 44 • Украина
Спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил, что Россия якобы наращивает вооружённые силы вблизи границ с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.
Reuters
«Да, это всё правда. Но это произошло не за последние неделю-две, это происходило на протяжении нескольких лет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Волкер подчеркнул, что Россия также «существенно нарастила» вооружённые силы в Крыму.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью kp.ru рассказал о подготовке Киевом провокации. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга также заявила, что Киев ведёт подготовку стремительного наступления в Донбассе. По её словам, для этого планируется задействовать сконцентрированную войсковую группировку.
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