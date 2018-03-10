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Волкер: проблема урегулирования в Донбассе - не минские соглашения, а их невыполнение

10 марта 2018, 14:54  •  210 • Украина

БРЮССЕЛЬ, 10 марта. /ТАСС/. Проблема урегулирования на востоке Украины - не минские соглашения, а отсутствие политической воли для их выполнения. Об этом заявил специальный представитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер, выступая в субботу на ежегодном заседании Брюссельского форума, организованного Германским фондом Маршалла.

"Минские соглашения содержат все необходимое для урегулирования ситуации. Проблема не в них, а в отсутствии политической воли для их выполнения", - сказал Волкер.

Американский дипломат при этом традиционно возложил всю ответственность за невыполнение соглашений на Россию: "Россия является стороной, подписавшей минские соглашения, она также сохраняет командование и контроль над силами сепаратистов. Однако стабильное перемирие никогда не было достигнуто, и ежедневно Украина теряет в среднем по два солдата".

Волкер полностью проигнорировал в своем выступлении факты обстрелов киевскими силовиками территории провозглашенных республик Донбасса и гибели мирных жителей региона.

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