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Волкер призвал выполнить все пункты Минских соглашений
14 сентября 2019, 17:09 • 53 • Украина
Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что для прекращения конфликта в Донбассе необходимо выполнить все пункты Минских соглашений, включая тот, что касается особого статуса Донбасса.
Reuters
В ходе выступления на проходящем в Киеве форуме «Ялтинская европейская стратегия» он заявил, что Минские соглашения включают в себя ряд «стимулов», таких как «защита населения, амнистия участников конфликта, восстановление конституционного строя Украины, гарантированные местные выборы, специальный статус территорий на Украине».
По его словам, «всё это надо сделать в рамках соглашений, и тогда будут гарантии», передаёт ТАСС.
Также он призвал Киев идти на компромиссы в вопросе установления мира в Донбассе.
«Украина не должна идти на компромисс только в тех вопросах, которые касаются территориальной целостности и безопасности», — заявил он.
Ранее Волкер сказал, что США устраивает нормандский формат.
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