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Волкер признал неспособность Киева вернуть Крым и Донбасс

17 мая 2018, 19:39  •  76 • Украина
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Киев не сможет вернуть Крым и Донбасс.
 
Reuters
 

«Конечно, украинцы не смогут вернуть территории, которые уже оккупированы Россией. Россия слишком сильна», — сказал он в интервью BBC.

По его словам, поставка Украине летального оружия «заставит Россию осознать», что она «больше ничего не получит без платы высокой цены».

Ранее с Волкером встретился украинский лидер Пётр Порошенко. В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в Донбассе и отметили важность развёртывания там миротворческой миссии ООН.

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