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Волкер пригрозил России новыми санкциями из-за Крыма
26 февраля 2019, 22:24 • 104 • Украина
Спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в своём Twitter заявил, что Вашингтон намерен ужесточать антироссийские санкции из-за Крыма.
© usembassykyiv / Flickr
«Мы продолжим сохранять и ужесточать санкции, пока Крым не будет возвращён», — написал он.
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