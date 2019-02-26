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Волкер пригрозил России новыми санкциями из-за Крыма

26 февраля 2019, 22:24  •  104 • Украина
Спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в своём Twitter заявил, что Вашингтон намерен ужесточать антироссийские санкции из-за Крыма.
 
© usembassykyiv / Flickr
 

«Мы продолжим сохранять и ужесточать санкции, пока Крым не будет возвращён», — написал он.

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