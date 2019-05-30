Волкер: Порошенко просил помощи у США в ходе выборов на Украине

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер рассказал, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко выражал сожаления о недостаточной помощи Вашингтона в ходе президентских выборов на Украине.

«Президент Порошенко жаловался нам, что мы не делаем достаточно для его поддержки. Наш ответ был: мы не выбираем людей, мы поддерживаем принципы и политику», — приводит РИА Новости заявление Волкера в ходе выступления в Carnegie в Вашингтоне.

Он подчеркнул, что Соединённые Штаты были готовы сотрудничать с любым украинским президентом и продолжают поддерживать путь демократии и реформ на Украине.

Ранее Волкер рассказал об «окне возможностей» для продвижения общих интересов Украины и США по итогам поездки в Киев на инаугурацию президента Владимира Зеленского.