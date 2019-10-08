|
Волкер покинул пост исполнительного директора Института Маккейна
08 октября 2019, 00:09 • 44 • Украина
Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер покидает пост исполнительного директора Института имени Джона Маккейна при Университете штата Аризона.
Reuters
«Сегодня я проинформировал президента Университета штата Аризона Майкла Кроу и Синди Маккейн о том, что, как мне кажется, сложившееся в последнее время внимание СМИ к моей работе на посту спецпредставителя США по Украине может стать фактором, отвлекающим от достижений и продолжающегося развития института, поэтому я покидаю пост исполнительного директора Института имени Джона Маккейна», — приводит ТАСС слова заявления Волкера.
28 сентября CNN со ссылкой на три знакомых с ситуацией источника сообщил о том, что специальный представитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку.
Также сообщалось, что Волкер и бывший американский посол в Киеве Мэри Йованович дадут показания в конгрессе по делу вокруг телефонного разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
44
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 октября 2019, 11:12
|
03 октября 2019, 09:39
|
03 октября 2019, 09:39
|
01 октября 2019, 20:24
|
03 октября 2019, 09:39
|
02 октября 2019, 01:09
|
01 октября 2019, 05:54