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Волкер подтвердил, что ВС Украины продвигаются в буферных зонах в Донбассе

24 мая 2018, 18:54  •  152 • Украина

БРЮССЕЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер подтвердил, что ВС Украины продвигаются в буферных зонах в районе линии соприкосновения в Донбассе.

"Это правда, что Украина пыталась восстановить контроль над некоторыми территориями", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

В числе этих территорий он назвал район города Попасная в Луганской области и города Горловка в Донецкой области.

При этом Волкер утверждал, что Киев "действует в рамках минских договоренностей, так как территории, на которых отмечается продвижение вооруженных сил Украины, по минским соглашениям относятся к территориям, подконтрольным Киеву".

Он также отметил, что США все еще ожидают ответа от России на свои предложения о введении миссии ООН в Донбасс. По словам Волкера, у него состоялась "очень конструктивная" встреча с представителем России в январе нынешнего года, на которой американская сторона передала свои соображения по этому поводу, на которые Москва обещала дать ответ. "Мы все еще не получили ответа и ожидаем его от России", - сказал Волкер. Он также заявил, что надеется, что скоро получит ответ от РФ по урегулированию ситуации в Донбассе. "На фоне обострения [в Донбассе] и того, что [в России] сформирован кабинет министров, надеемся, что скоро получим ответ", - подчеркнул он.

США намерены и дальше продолжать работать с прежним представителем России по теме урегулирования конфликта на востоке Украины или любым другим, которого назначит президент РФ, сказал также Волкер. "Я, как и вы, видел сообщения в СМИ [о возможном прекращении работы помощника президента РФ Владислава Суркова[, но мы до сих пор не получали никакой информации [от России] по официальным каналам о том, продолжает он или нет [работу на этом направлении]", - сообщил Волкер.

"Я считаю его очень умным, очень профессиональным, очень серьезным собеседником, способным к ответственному общению. Был бы счастлив продолжать работу с ним, если Кремль выберет его [для продолжения работы по украинской проблематике]. Если же будет принято решение заменить [переговорщика], что является прерогативой Владимира Путина, основным для нас является общение с тем, у кого есть прямой контакт с президентом РФ", - подчеркнул он.

По его словам, США призывают к освобождению всех участников конфликта в Донбассе.  "Я вновь и вновь и сегодня также публично подчеркиваю необходимость освобождения всех удерживаемых лиц. Освобождение [пленных] значительно поможет улучшению конструктивного климата", - отметил Волкер.

Спецпредставитель, кроме того, сообщил, что США обеспокоены повышением политической уязвимости Украины от запуска газопровода "Северный поток - 2". "Запуск "Северного потока - 2" поставит Украину в гораздо более уязвимую политическую ситуацию по отношению к российскому влиянию. Украина получает прибыль от доходов за транзит газа, однако эти деньги составляют не столь значительную часть бюджета страны, поэтому США больше озабочены повышением политической уязвимости Украины", - сказал он.

Объем доходов Украины от транзита российского газа в Европу составляет порядка $2,7 млрд в год. 

 

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