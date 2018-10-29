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Волкер объяснил необходимость повышения цен на газ на Украине
29 октября 2018, 15:24 • 116 • Украина
Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер прокомментировал решение украинских властей повысить цены на газ. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
РИА Новости
«Сделав этот шаг сейчас, Киев начнёт структурную реформу энергетического сектора на Украине и всей экономики. Это необходимо было сделать, поскольку этот сектор не столь устойчив, как был когда-то. Данное же решение будет способствовать стабильности в энергетической сфере. И, как я уже сказал, система субсидий от правительства должна будет компенсировать возможный негативный эффект данного решения для населения», — заявил он.
19 октября украинский кабмин принял решение повысить цены на газ в стране с ноября на 23,5%.
Эксперт Алексей Гривач в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с повышением тарифов на газ на Украине.
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