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Волкер обсудил с Парубием переговоры с Россией

28 июня 2018, 19:24  •  34 • Украина
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер и спикер Верховной рады Андрей Парубий обсудили переговоры с Россией.
 
@AndriyParubiy Twitter
 

Об этом американский дипломат сообщил в Twitter.

«Вчера провели плодотворные консультации со спикером Парубием по поводу последних событий на Украине, переговоров с русскими, а также о важной роли парламента», — написал он.

Ранее стало известно, что Волкер и спикер Рады обсудили привлечение бизнеса США к модернизации ГТС на Украине.

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