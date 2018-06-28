Волкер обсудил с Парубием переговоры с Россией

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер и спикер Верховной рады Андрей Парубий обсудили переговоры с Россией.

Об этом американский дипломат сообщил в Twitter.

«Вчера провели плодотворные консультации со спикером Парубием по поводу последних событий на Украине, переговоров с русскими, а также о важной роли парламента», — написал он.

Ранее стало известно, что Волкер и спикер Рады обсудили привлечение бизнеса США к модернизации ГТС на Украине.