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Волкер назвал освобождение украинских моряков условием визита в Москву
24 декабря 2018, 10:39 • 52 • Украина
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью телеканалу «1+1» сообщил, что готов совершить визит в Москву, как только задержанные при пересечении российской границы украинские моряки будут освобождены.
Reuters
Он напомнил, что после инцидента в Керченском проливе американский лидер Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Аргентине, передаёт Интерфакс-Украина.
«В связи с чем я также решил, что сейчас для меня будет невозможно посетить Москву. Надеюсь, я сделаю это уже в следующем году, как только моряков освободят», — сказал дипломат.
По его словам, России следует освободить моряков.
«Мы все призываем Россию сделать это как жест доброй воли... В идеале — к Рождеству», — добавил он.
18 декабря Волкер прибыл на Украину, где провёл встречу с украинским лидером Петром Порошенко.
В конце ноября Волкер призывал ЕС внимательно изучить возможность введения дополнительных санкций в отношении России.
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