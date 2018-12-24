Волкер назвал освобождение украинских моряков условием визита в Москву

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью телеканалу «1+1» сообщил, что готов совершить визит в Москву, как только задержанные при пересечении российской границы украинские моряки будут освобождены.

Он напомнил, что после инцидента в Керченском проливе американский лидер Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Аргентине, передаёт Интерфакс-Украина.

«В связи с чем я также решил, что сейчас для меня будет невозможно посетить Москву. Надеюсь, я сделаю это уже в следующем году, как только моряков освободят», — сказал дипломат.

По его словам, России следует освободить моряков.

«Мы все призываем Россию сделать это как жест доброй воли... В идеале — к Рождеству», — добавил он.

18 декабря Волкер прибыл на Украину, где провёл встречу с украинским лидером Петром Порошенко.

В конце ноября Волкер призывал ЕС внимательно изучить возможность введения дополнительных санкций в отношении России.