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Волкер надеется, что военное положение на Украине не будет продлено
19 декабря 2018, 13:24 • 89 • Украина
Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер выразил надежду, что военное положение в ряде украинских областей не будет продлено.
Reuters
«Мы поддерживаем стремление Украины по укреплению боеготовности вооружённых сил для ответа на российскую агрессию», — цитирует Волкера пресс-служба Верховной рады.
При этом американский дипломат указал на необходимость не продлевать во времени действие военного положения и соблюдать демократические принципы.
18 декабря Волкер прибыл с визитом в Киев.
Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что получила от украинской стороны гарантии отмены военного положения в ряде регионов страны в ближайшее время.
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