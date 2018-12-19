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Волкер надеется, что военное положение на Украине не будет продлено

19 декабря 2018, 13:24  •  89 • Украина
Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер выразил надежду, что военное положение в ряде украинских областей не будет продлено.
 
Reuters
 

«Мы поддерживаем стремление Украины по укреплению боеготовности вооружённых сил для ответа на российскую агрессию», — цитирует Волкера пресс-служба Верховной рады.

При этом американский дипломат указал на необходимость не продлевать во времени действие военного положения и соблюдать демократические принципы.

18 декабря Волкер прибыл с визитом в Киев.

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что получила от украинской стороны гарантии отмены военного положения в ряде регионов страны в ближайшее время.

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