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Волкер и спикер Рады обсудили привлечение бизнеса США к модернизации ГТС на Украине
28 июня 2018, 19:24 • 35 • Украина
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер и спикер Верховной рады Андрей Парубий провели встречу, в ходе которой обсудили вопросы безопасности и привлечения американского бизнеса на Украину.
© Reuters
Об этом в своём Twitter написал Парубий.
«Во время встречи со спецпредставителем Госдепартамента США Куртом Волкером обсудили ситуацию с безопасностью на Украине», — заявил он.
По его словам, также обсуждались вопросы привлечения американского бизнеса к модернизации украинской газотранспортной системы: «Это вопрос не только энергетики, но и безопасности».
Ранее Волкер встретился с главой Нацгвардии Украины Юрием Аллеровым.
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