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Волкер и спикер Рады обсудили привлечение бизнеса США к модернизации ГТС на Украине

28 июня 2018, 19:24  •  35 • Украина
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер и спикер Верховной рады Андрей Парубий провели встречу, в ходе которой обсудили вопросы безопасности и привлечения американского бизнеса на Украину.
 
© Reuters
 

Об этом в своём Twitter написал Парубий.

«Во время встречи со спецпредставителем Госдепартамента США Куртом Волкером обсудили ситуацию с безопасностью на Украине», — заявил он. 

По его словам, также обсуждались вопросы привлечения американского бизнеса к модернизации украинской газотранспортной системы: «Это вопрос не только энергетики, но и безопасности».

Під час зустрічі зі спецпредставником Держдепартаменту #США@StateDept Куртом Волкером @SpecRepUkraine обговорили безпекову ситуацію в Україні.А також питання залучення американського бізнесу до модернізації української #ГТС,адже це питання не лише енергетики, а й питання безпеки pic.twitter.com/urmCfQS4jU

— Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 28 июня 2018 г.

Ранее Волкер встретился с главой Нацгвардии Украины Юрием Аллеровым.

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