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Волкер допустил возможность участия Трампа в переговорах по Донбассу

02 августа 2019, 18:54  •  61 • Украина
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что не исключает возможности участия американского лидера Дональда Трампа в переговорах по Донбассу.
 
Reuters
 

Об этом он сказал в интервью украинскому изданию «Неделя».

«Если бы встреча была полезной, мы, безусловно, рассмотрели бы такой вариант. И если бы был создан новый формат, куда были бы вовлечены США и кто-то ещё, например, Великобритания, Франция, Германия, мы тоже готовы поддержать такие встречи», — сказал он.

В качестве условия участия Трампа в переговорах Волкер назвал готовность России «реально прекратить конфликт», подчеркнув, что «для президента Трампа это очень важно».

В мае глава украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что Киев будет добиваться включения США в нормандский формат переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы президента Украины Владимира Зеленского добиться мира в Донбассе. 

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