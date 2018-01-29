Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинские радикалы в Днепре устроили "шабаш" на глазах у ветеранов
Путин - красавчик, и точка: Популярный видеоблогер Сардаров поставил либералов н...
Михаил Делягин. Как прожить на прожиточный минимум
Это Путин виноват: Предатель Родченков придумал новые обвинения президенту Росси...
Главная / Украина

Волкер: для выборов в Донбассе миссию ООН надо разместить на всей территории региона

29 января 2018, 19:09  •  216 • Украина

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. США считают, что размещение миссии ООН на всей территории Донбасса является необходимым условием для выполнения политических пунктов минских соглашений.

Об этом заявил в понедельник спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер на телефонном брифинге в Брюсселе.

"США считают, что для проведения выборов в Донбассе миссия ООН должна быть размещена на всей территории региона", - сказал Волкер. "США хотят, чтобы мандат миссии ООН предполагал больше, чем защиту [сотрудников ОБСЕ], - отметил он. - США хотят, чтобы зона размещения миссии была на всей территории конфликта, в том числе на границе с РФ". В то же время спецпредставитель Госдепартамента предположил, что "размещение миссии ООН может начаться с линии разграничения".

Он также отметил, что сроки возможного развертывания миссии не определены. "Пока неясно, когда это произойдет", - заявил он. Волкер также подчеркнул, что на первом этапе необходимо "достижение долгосрочного перемирия".

Отвечая на вопрос ТАСС, представитель Госдепа отметил, что Украина должна выполнить свои обязательства по минским соглашениям. "Украинская сторона должна выполнить минские соглашения", - заявил он, отметив, что, в частности, должен быть реализован закон об особом статусе Донбасса, который уже принят Верховной радой.

По его словам, США согласны с тем, что контроль Украины над границей с РФ должен быть установлен только после выполнения политических пунктов минских соглашений. "Установлению контроля над российско-украинской границей должно предшествовать решение политических вопросов, - сказал Волкер. - В числе вопросов - статус Донбасса, проведение местных выборов в регионе".

Волкер, кроме того, сообщил, что США на встрече в Дубае с помощником президента РФ Владиславом Сурковым не представили какого-либо конкретного плана по миссии миротворцев в Донбассе. "В Дубае не был представлен какой-либо конкретный план. Я бы не стал его так называть. У нас состоялась детальная дискуссия, но не документ о том, как это [миссия] будет работать на практике", - заявил он, добавив, что дата новой встречи с Сурковым пока не определена.

В пятницу, 26 января, в Дубае состоялась очередная встреча Суркова с Волкером. До этого они встречались трижды: 21 августа 2017 года - в Минске, 7 октября и 13 ноября - в Белграде. Как заявил Сурков, в пятницу Вашингтон представил план развертывания миссии ООН в регионе в увязке этого процесса с выполнением политической части минских соглашений, на чем настаивали в Москве. По словам Суркова, новый пакет американских наработок, в отличие от белградского, выглядит "вполне реализуемым".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

216
Источник
Похожие новости
28 января 2018, 12:24
В Крыму назвали популизмом слова депутата Рады о возможности Украины сохранить полуостров
28 января 2018, 09:09
«Борьба Порошенко и Авакова»: как в МВД Украины обнаружили пропажу $2,8 млн
29 января 2018, 19:09
Волкер: для выборов в Донбассе миссию ООН надо разместить на всей территории региона

29 января 2018, 20:54
«Поставляют явно не для складирования»: сможет ли Вашингтон гарантировать неприменение Киевом Javelin в Донбассе
27 января 2018, 18:24
Россия продолжит поставки ракетных двигателей РД-180 в США
27 января 2018, 20:09
«Легализация противоправных действий Киева»: в России назвали цель закона о реинтеграции Донбасса
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
23 января 2018, 08:24
Обман курдов повязал Турцию и Россию
28 января 2018, 06:09
Гудбай, Порошенко: Названа причина отказа Трампа встречаться с президентом Украины
25 января 2018, 00:09
ВСУ пошли на прорыв: Атакованы позиции народных республик по трем направлениям
27 января 2018, 13:54
"Вот овощ наш национальный вам" - Пользователи ответили на запрет флага России на ОИ
24 января 2018, 04:39
Крым покорил Европейский парламент
23 января 2018, 05:39
Чего не поняли необандеровцы в Раде: Закон о реинтеграции – это игра Москвы
24 января 2018, 01:24
На Украине требуют присоединить "исторические земли" России, Белоруссии и Польши
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.