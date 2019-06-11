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Волевая победа Косова в Софии, пять голов Словении за 24 минуты и мучения Украины: главные события квалификации Евро

11 июня 2019, 05:54  •  141 • Украина
Косово на выезде сенсационно обыграло Болгарию благодаря мячу, забитому в одной из последних атак. Словения поразила ворота Латвии в Риге пять раз за 24 минуты. Украина одержала непростую победу с минимальным счётом над Люксембургом. Главные события отборочного турнира — в материале RT.
 
Reuters
 

Группа А 

Два весьма любопытных противостояния состоялись в группе А. В первом из них борьбы не получилось, поскольку чехи дома уверенно разгромили Черногорию. 

Уже на 18-й минуте Якуб Янкто вывел хозяев вперёд, а сразу после перерыва Борис Копитович отметился автоголом. Вдобавок в концовке подопечные Ярослава Шильгавы заработали пенальти, который реализовал нападающий «Ромы» Патрик Шик. 

А вот болгары дома сенсационно уступили Косову и сделали расклад сил в турнирной таблице группы ещё более запутанным. 

Гости неожиданно вышли вперёд уже на 14-й минуте, но полузащитник «Ростова» Ивелин Попов незадолго до перерыва восстановил статус-кво на табло. А в начале второго тайма болгары вовсе вышли вперёд. 

Казалось, теперь хозяева доведут дело до победы, но косовары рук не отпустили и моментально отыгрались. 

Развязка же наступила в добавленное арбитром время. За 15 минут до конца Бернар Шалланд бросил в бой полузащитника норвежского «Одда» Эльбасана Рашани, и тот в одной из последних атак принёс гостям три очка. 

Чехия — Черногория — 3:0

Болгария — Косово — 2:3

Положение команд: Англия — 6, Чехия — 6, Косово — 5, Болгария — 2, Черногория — 2.

Группа B 

Между тем Украина после крупной победы над Сербией (5:0) не без труда сломила сопротивление Люксембурга.

Непросто для жовто-блакитных сложился и первый матч между командами на территории Люксембурга, по ходу которого коллектив Андрея Шевченко уступал с минимальным счётом, но в итоге вырвал победу на 93-й минуте. 

На этот раз украинцы вовсе довольствовались одним мячом, который в самом начале поединка после розыгрыша углового забил форвард бельгийского «Гента» Роман Яремчук.

В дальнейшем «карликовая» сборная смотрелась не хуже превосходящего в классе соперника и не раз могла восстановить статус-кво, однако везение гостям не сопутствовало. А уже после перерыва судья отменил спорный гол Люксембурга. 

Таким образом, украинцы набрали важнейшие три очка и упрочили своё лидерство в группе B. Главный же фаворит октета, Португалия, пока пропускает матчи квалификации из-за участия в Лиге наций. Накануне команда Фернанду Сантуша стала обладателем почётного трофея. 

А сербы после неудачи во Львове не имели права терять очки в домашней встрече с Литвой и разгромили прибалтов — 4:1. Дубль удалось оформить Александру Митровичу. При этом хозяева ещё и не реализовали пенальти.

Украина — Люксембург — 1:0

Сербия — Литва — 4:1

Положение команд: Украина — 10, Сербия — 4, Люксембург — 4, Португалия — 2, Литва — 1.

Группа D 

Ирландия, лидер группы, неожиданно испытала сложности в домашнем матче со скромным Гибралтаром. Болельщики хозяев наверняка ждали от любимцев большого количества мячей, а получили крайне непростое противостояние. 

Коллектив Мика Маккарти долго не мог выйти вперёд, пока по истечении получаса игры мяч в свои ворота не отправил Джозеф Чиполина. 

Самостоятельно же ирландцы сумели отличиться лишь в добавленное арбитром ко второму тайму время, когда вышедший на замену Роберт Брэйди поставил точку в этом матче. 

Дания же не в пример конкуренту уверенно разобралась с Грузией. В ворота кавказской команды влетело сразу пять мячей, два из которых оказались за авторством Каспера Дольберга. 

При этом гостям даже удалось сравнять счёт в середине первого тайма, но хозяева быстро вернули себе преимущество, а во втором тайме добили соперника. 

Ирландия — Гибралтар — 2:0

Дания — Грузия — 5:1

Положение команд: Ирландия — 10, Дания — 5, Швейцария — 4, Грузия — 3, Гибралтар — 0.

Группа F 

Сборная Испании наряду с Польшей сумела одержать четвёртую победу подряд в рамках отборочного этапа. В отчётный игровой день «красной фурии» удалось разгромить дома одного из главных конкурентов — Швецию. При этом хозяева справились с оппонентом даже без помощи главного тренера Луиса Энрике, который пропустил встречу из-за семейных проблем.

Правда, открыть счёт испанцам удалось лишь по истечении часа игры с пенальти. 11-метровый реализовал проводивший 164-й поединок за сборную Серхио Рамос.

А в концовке пиренейский коллектив добил соперника. Сначала Альваро Мората заработал ещё один пенальти и сам же точно пробил с «точки», а затем 22-летний Микель Оярсабаль забил дебютный мяч во второй игре за сборную.

Дополнительной ложкой дёгтя для скандинавов и болельщиков «Краснодара» стала травма Виктора Классона. В первом тайме полузащитник пошёл в неудачный стык и покинул поле лишь при помощи врачей. По информации шведских СМИ, повреждение может оказаться серьёзным — вплоть до разрыва связок колена. В таком случае Классон пропустит около полугода.

Поражением «Тре Крунур» ожидаемо воспользовались румыны, которые на выезде отправили в ворота Мальты четыре безответных мяча и теперь делят со Швецией вторую строчку.

Испания — Швеция — 3:0

Мальта — Румыния — 0:4

Фарерские острова — Норвегия — 0:2

Положение команд: Испания — 12, Швеция — 7, Румыния — 7, Норвегия — 5, Мальта — 3, Фарерские острова — 0. 

Группа G 

Противостояние Польши и Израиля виделось одним из наиболее интригующих в программе отчётного игрового дня, поскольку между собой встречались действительно достойные друг друга команды. Поляки одержали в трёх первых матчах три победы, а израильтяне набрали семь очков. 

При этом звёздным форвардам хозяев Роберту Левандовски и Кшиштофу Пёнтеку предстояло сразиться с Эраном Захави, который на старте квалификации забил семь мячей и вырвался в лидеры гонки бомбардиров. 

Болельщики ждали от матча настоящей интриги, но в результате стали свидетелями разгрома. Сборная Израиля в Варшаве продержалась 35 минут, после чего счёт открыл как раз Пёнтек.

А в самом начале второго тайма поляки заработали пенальти, который реализовал Левандовски. К слову, Роберт в отчётном матче повторил рекорд своей сборной по количеству игр — 106. Столько же значится в активе Якуба Блащиковски. 

Гол Левандовски не стал последним в этом матче. Практически тут же дело до разгрома довёл Камил Гросицки, а в концовке отличился Дамиан Кондзёр. 

Вдобавок полякам вновь удалось не пропустить — без гола остался даже Захави. «Сухая» серия команды в матчах квалификации составляет уже 360 минут.

Ещё более уверенную победу в Риге одержала Словения. В ворота латышей влетело сразу пять безответных мячей. 

Причём на то, чтобы пять раз огорчить соперника, у словенцев ушло всего 24 минуты. На первые три точных удара гостям понадобилось шесть минут, ещё один был зафиксирован в концовке первого тайма, а последний — сразу после перерыва. 

Свой вклад в победу внёс и полузащитник ЦСКА Яка Бийол, который вышел на замену уже по ходу второго тайма.

Наконец, ещё один разгром был зафиксирован в матче Северной Македонии и Австрии. Хозяева вышли вперёд уже на 18-й минуте благодаря автоголу Мартина Хинтереггера, но впоследствии пропустили четырежды и потерпели крупное поражение. Всего же на отчётный игровой день пришлось сразу восемь разгромов.

Польша — Израиль — 4:0

Латвия — Словения — 0:5

Северная Македония — Австрия — 1:4

Положение команд: Польша — 12, Израиль — 7, Австрия — 6, Словения — 5, Северная Македония — 4, Латвия — 0.

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