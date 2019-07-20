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Волчьи игры Польши и Литвы вокруг Сувалкского коридора

20 июля 2019, 02:54  •  76 • Война
Литва при Гитанасе Науседе в роли «младшего брата» Польши?
16 июля в Варшаве побывал с визитом новый президент Литвы Гитанас Науседа. Вояж назвали ознакомительным, но было заметно, что обе стороны придают ему большое значение. Науседа отправился в Польшу через три дня после своей инаугурации, а ведь не каждый глава государства, едва произнеся слова присяги, спешит в зарубежный визит. Да и Анджей Дуда ради встречи с литовским коллегой отложил отпуск.
Дуда и Неуседа остались довольны друг другом и подружились. Фото: euractiv.pl
Отношения с Варшавой очень важны для Вильнюса, и Гитанас Науседа задолго до победы на выборах обещал в случае избрания первым делом посетить Варшаву. К слову, в 2009 году Даля Грибаускайте свой первый визит в качестве президента нанесла в Швецию. Это был демонстративный шаг – в тот момент Польша и Литва балансировали на грани открытой конфронтации.
Камнем преткновения являются права польской диаспоры в Литовской Республике. В состоянии «холодного мира» Варшава и Вильнюс находились почти десять лет, то есть практически весь срок пребывания Грибаускайте на посту главы государства. За годы её правления литовские власти успели ограничить образование на польском языке, переименовать улицы в местах компактного проживания польского меньшинства и предпринять ещё несколько недружественных по отношению к Варшаве шагов. Особенно болезненным стал вопрос написания имён и фамилий в документах. Их переиначили на литовский лад, и местные поляки встретили нововведение в штыки. Варшава полностью поддержала своих соотечественников.
Неожиданно в 2018 году руководители обеих стран поменяли риторику. Затем последовал обмен визитами. В кулуарах шептались, что Даля Грибаускайте после ухода из президентского дворца планирует продолжить карьеру в структурах ЕС и рассчитывает на поддержку Польши. Однако карьера не состоялась, и надежды бывшего президента Литвы на помощь Варшавы не оправдались – Польша вместе с другими странами Вышеградской четверки (Венгрией, Чехией и Словакией) проголосовала при выборах руководящих органов ЕС против Грибаускайте.
Когда на совместной с новым литовским президентом пресс-конференции Анджея Дуду спросили о положении польского меньшинства в Литве, он дал очень расплывчатый ответ. Гитанас Науседа тоже ушёл от конкретики, в частности от вопроса о написании фамилий. Вместе с тем литовские власти объявили об уступках в сфере образования. Партия «Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей» вошла в парламентскую коалицию, и теперь два её делегата получат министерские портфели, в том числе главы МВД. Ещё один представитель «Избирательной акции» назначен советником Науседы.
Глядя на всё это, ясно, почему Дуда старательно обходит острые углы, а официозное «Польское радио» фонтанирует сообщениями о близком союзе двух стран. Встречаются и такие заголовки: «В Литве говорят, что Польша – ворота в Европу».
Вообще, визит Гитанаса Науседы проходил в обстановке редкого единодушия. До того как президент отправился в соседнюю страну, его пресс-служба вспомнила о 450-летии Люблинской унии – соглашения между польской шляхтой и литовскими вельможами, в результате которой родилась Речь Посполитая. Это был реверанс в адрес Варшавы, намёк на общность судеб двух государств.
Во время поездки Науседа просто сыпал заявлениями о поддержке почти всех польских начинаний. Например, Вильнюс готов участвовать в проекте «Троеморье»: Варшава наряду с Загребом – один из главных моторов этой американской затеи. Литва вместе с Польшей будет также добиваться, чтобы Евросоюз профинансировал строительство железной дороги Rail Baltica, которая должна пройти через Таллинн, Ригу, Каунас, Варшаву и Берлин. Впоследствии её планируют продлить до Венеции, а на северном участке построить подводный туннель между столицами Финляндии и Эстонии.
Проект Rail Baltica
Науседа принял сторону Польши в споре той с Евросоюзом из-за судебной реформы. Брюссель считает эту реформу нарушающей принцип независимости судов и грозит начать против Варшавы санкционную процедуру. Однако это возможно только в случае, если все страны-члены ЕС проголосуют за. Науседа заявил: конфликт нужно решать путём диалога. Его слова – щедрый подарок, они ставят крест на попытке Брюсселя приструнить Польшу.
Положительно отозвался литовский президент и о недавнем соглашении между Вашингтоном и Варшавой об увеличении численности американских войск в Польше: Науседа видит в этом залог безопасности Литвы. Кстати, его визит в Польшу очень напоминал июньский вояж Анджея Дуды в США, только на этот раз в роли «младшего брата» выступала Литва.
Договорённости между Трампом и Дудой Науседа хвалил не зря. Вильнюс возлагает большие надежды на помощь Варшавы в укреплении обороноспособности республики и обеспечении защиты так называемого Сувалкского коридора.
Сувалкский коридор. Карта: racjonalista.pl
Под ним понимается 64-километровый участок польско-литовской границы, вклинивающийся между Калининградской областью России и Белоруссией. НАТО рассматривает коридор как одну из наиболее уязвимых точек своей обороны. Считается, что в случае конфликта российская армия сразу обеспечит сухопутное сообщение со своим анклавом на Балтике, после чего Литва, Латвия и Эстония будут отрезаны от союзников, что приведёт к установлению контроля Москвы над несколькими важными портами – Клайпедой, Ригой и Таллинном.
Этот фантастический сценарий прочно засел в мозгах – политики и военные в Прибалтике буквально одержимы «проблемой Сувалкского коридора». Посетивший Варшаву в декабре прошлого года тогдашний командующий эстонской армией Рихо Террас говорил о необходимости увеличить численность солдат НАТО у северной границы коридора. Не меньший ажиотаж наблюдается в Польше. В первые дни июля в Сувалках принесли присягу сто солдат войск польской территориальной обороны. Здесь это мероприятие проводится в третий и явно не в последний раз. Главная задача территориальной обороны – организация партизанского движения в тылу «оккупационных войск», под которыми подразумевается российская армия.
Не прошло и недели, как в Сувалках устроили очередную церемонию, посвящённую формированию противотанкового полка. В церемонии принял участие министр обороны Мариуш Блащак. Руководитель польского военного ведомства ещё раз подчеркнул стратегическое значение Сувалкского коридора.
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Литва тоже не остаётся в стороне. В феврале мотопехотную бригаду «Железный волк» переподчинили многонациональной дивизии НАТО «Северо-Восток», штаб которой расположен в польском Эльблонге. В апреле Вильнюс посетил Раймунд Андрещак, начальник Генерального штаба Войска Польского. Генерал объявил, что часть литовских «волков» передислоцируется ближе к границе с Калининградской областью, чтобы вместе с союзниками защищать Сувалкский коридор.
Прибалтика и Польша стали популярными местами военных учений НАТО. В июне в Литве состоялись манёвры сухопутных войск «Железный волк»; одновременно с этими «волчьими играми» флот и морская пехота НАТО отрабатывали в рамках учений «Балтопс-19» высадку десантов. Поляки почти синхронно провели у себя масштабные учения «Дракон-19».
«Железный волк» в лесах Литвы. Фото: czdefence.com
В конце июня к тренировкам в небе Прибалтики приступили лётчики НАТО. В середине июля в Вильнюсе полицейских, спасателей и коммунальщиков натаскивали на ликвидацию последствий «гибридных атак».
Во время президентской кампании Неуседа обещал как минимум поменять риторику в отношении России и сделать упор на дипломатию, но сразу бросился крепить связи с Польшей и поднял тему Сувалкского коридора. Заодно прозвучали жёсткие заявления в адрес Белоруссии. Варшаве такая политика Вильнюса выгодна: Польша уже упрочила свои позиции на Украине, а если укрепится её намечающийся союз с Литвой, это откроет Речи Посполитой дорогу к вожделенному региональному лидерству.
Заглавное фото: Twitter
Сергей ПАВЛЕНКО

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