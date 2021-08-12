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Вокруг сына Байдена разразился очередной скандал из-за кражи третьего ноутбука
12 августа 2021, 15:20 • 22 • Политика
Сын президента США обвинил в инциденте "русских наркодилеров"
Известный американский юрист Хантер Байден, сын действующего главы Соединенных Штатов Джо Байдена заявил, что у него в очередной раз украли ноутбук. Госслужащий также сообщил, что в инциденте замешаны "русские наркодилеры", пишут британские СМИ.
Сама кража, по словам мужчины, произошла еще в 2018 году. Однако в январе следующего года он решил воспользоваться услугами интимного характера и рассказал об этом эпизоде девушке, с которой предавался любовным утехам.
Мужчина утверждает на кадрах, сделанных в 2019 году, что ноутбук был украден "русскими наркодилерами", которые пытались его вывести на шантаж. В тот злополучный день он находился в одном из гостиничных номеров Лас-Вегаса под воздействием запрещенных веществ.
Сама видеозапись поступила в распоряжение Daily Mail, которые обнародовали кадры. По словам Байдена-младшего, ноутбук украли три человека, находившиеся в тот день в номере.
"Пошел в джакузи. Сидел там. Это последнее, что я запомнил. А я никогда не теряю сознание, никогда. Проснулся, а там...Они уже уходили, когда я очнулся. Была там еще 35-летняя русская, брюнетка", – заявил на кадрах мужчина, который, утверждает источник, является Хантером Байденом.
Рассказчик также заявил, что на исчезнувшем компьютере хранилась личная информация интимного содержания, передает телеканал "360".
В целом же, пишут британские журналисты, Байден-младший потерял три компьютера, в каждом из которых могла храниться конфиденциальная информация о его отце.
Ранее в Fox News заявили, что Соединенные Штаты не смогли доказать причастность российской стороны к обнародованию переписки Хантера. Расследование началось после того, как в распоряжение правоохранителей попал один из ноутбуков юриста.
Ранее сын Байдена угодил в скандал после того, как его любовница выбросила в мусорный бак огнестрельное оружие. Впоследствии женщина пыталась найти пистолет в том же самом месте, однако не смогла.
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