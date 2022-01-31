Вокруг главы Карелии кружат дуболомы и подхалимы

Артур Парфенчиков руководит Карелией уже почти пять лет. Увы, но каких-то значимых прорывов за это время продемонстрировать он так и не смог – экономика не расцвела, демографические показатели год от года всё хуже, а прошлым летом республика и вовсе едва не сгорела в лесных пожарах. Если чем губернатор и может похвалиться, так это придумыванием разнообразных должностей, которые занимают близкие ему люди.

Сюжет: Компромат, Коррупция

Очередным примером тому стало создание республиканского фонда АНО «Центр по привлечению иностранных инвестиций», должность руководителя которого занял журналист из соседней Финляндии, филолог по образованию Алексей Раумо (Aleksi Raumo). Фонд начал работу в январе, и на его функционирование из республиканского бюджета уже выделено 5 млн рублей. Предполагается, что базироваться организация будет в Хельсинки, но распространит свою деятельность по всему миру (!), благодаря чему в Карелию хлынут иностранные инвестиции. Кто же такой тот самый Алексей Раумо, на которого возложены столь серьёзные обязанности?

Алексей Раумо и Артур Парфенчиков

Социальный лифт

Увы, но дать ответ на этот вопрос не так-то просто. Весной прошлого года он неожиданно проявил себя в качестве колумниста местного правительственного интернет-ресурса «Республика», ведя рубрику «Взгляд из Хельсинки», в которой рассуждал о специфике финского быта и заодно хвалил карельские власти. Как сказано в официальной биографии Раумо, он родился в Петрозаводске в 1973 году, где окончил школу № 17 (ту же самую, что и глава Карелии Артур Парфенчиков). Далее в биографии возникает своеобразная лакуна, и можно только предположить, что Раумо (судя по финской фамилии) воспользовался открывшимися возможностями для возвращения на историческую родину. Затем, как сообщается, будущий руководитель фонда долгое время занимался бизнесом, успев поработать в 11 странах мира. Что это был за бизнес, впрочем, не уточняется. Может, какой-нибудь конкурент «Гугла», а может, табачная лавка. В конце концов, работник кассы в Макдоналдсе тоже трудится в крупной международной корпорации. Однако журналисты раскопали, что проживающий в финской деревне Ryttylä (Рюттюля) полный тёзка нашего героя Aleksi Raumo, как следует из рекламы, регулярно подрабатывает полуофициальным извозом, за небольшую плату доставляя попутчиков из Финляндии в Петербург. Что ж, тоже в каком-то смысле международный бизнес. Кроме того, как туманно отмечается в биографии Раумо, он-де работал в структурах ООН. Но в каких именно и чем он там занимался, тоже непонятно. Поиск по официальному сайту ООН, во всяком случае, ничего не дал.

До последнего времени Алексей Раумо представлялся спецкорреспондентом русскоязычной газеты «Новости Хельсинки» – очень странного интернет-издания, которое каждую свою статью завершает публикацией объявления про «финских фашистов, отобравших у нашего независимого издания офис и единственное жильё». Кроме того, на ресурсе размещаются статьи с названиями типа «Приют убогого чухонца», в которых можно обнаружить пассажи про «генетическую ущербность» и «физиологическую неполноценность» финнов. Вряд ли строчка в резюме о сотрудничестве с такого рода изданием поможет Алексею Раумо расположить к себе финских инвесторов.

Как же получилось, что человек, взявшийся фактически из ниоткуда, без опыта работы в крупных финансовых и международных структурах, без экономического образования и даже сколько-нибудь внятной биографии, вдруг получает должность руководителя республиканского фонда, которому из бюджета тут же выделяют солидное финансирование? Которое, в свою очередь, судя по планирующемуся штатному расписанию из двух-трёх человек, будет в немалой своей части потрачено на содержание самого руководителя? Старт этого удивительного социального лифта, судя по всему, начался именно с совместных ностальгических воспоминаний Артура Парфенчикова и Алексея Раумо об учёбе в одной школе. Кроме того, журналист в своих колонках на республиканском сайте не забывал от души льстить новому начальству. Если верить автору текстов, то Карелия при губернаторе Парфенчикове стала едва ли не земным раем. «И дороги, по которым едешь как по автобану, и сервис в петрозаводских ресторанах и гостиницах, и торговые центры, и туристические объекты, и новые кварталы современных домов, и многое другое. Всё изменилось, с республики как будто сдули пыль и начали масштабную генеральную уборку». Сам же Парфенчиков и вовсе удостоился сравнения с Гаврилой Державиным и Юрием Андроповым (оба работали в Карелии). Кстати, тут же автор специально подчеркнул, что «текст о ситуации в Карелии был написан бескорыстно, без просьб со стороны карельских властей и от чистого сердца».

Прочие карельские журналисты комплименты губернатору расточают не так охотно. Даже работающие в бюджетных СМИ – им, в конце концов, ещё ходить по этим «похорошевшим» улицам и глядеть в глаза землякам. Неудивительно, что Раумо оказался и замечен, и обласкан. Сначала в интернет попали его фотографии, в которых они сидели с карельским губернатором практически в обнимку, а уже в сентябре 2021 года Алексей Раумо засветился на официальном совещании в карельском минсельхозе в должности советника главы республики. Вот и говорите теперь, что социальные лифты в наше время не работают.

Фонды для мажоров

Казус с Раумо ещё может объясняться случайным стечением обстоятельств – вдруг и правда перед нами непризнанный гений экономики, весь потенциал которого сумел рассмотреть только карельский губернатор. Однако беда в том, что его назначение стоит в одном ряду с прочими кадровыми решениями главы Карелии. Как отмечают журналисты издания «Петрозаводск говорит», «в Карелии создание фондов под конкретных персон, похоже, становится местной традицией. Достаточно вспомнить созданный по инициативе карельского губернатора Фонд развития промышленности РК в 2018 году. Его возглавил Артём Красулин, сын известного в Карелии предпринимателя, депутата ЗС РК Виталия Красулина. Должность заместителя фонда получил Артур Макеев, сын другого известного предпринимателя – Дмитрия Макеева». При этом оба папы, как говорят, вхожи в ближний круг Артура Парфенчикова, а тот же Красулин какое-то время патронировал нынешнего мэра карельской столицы Владимира Любарского, которого на эту должность также протащил губернатор Карелии.

Другой кадровый резерв, из которого Парфенчиков черпает кадры, это его сослуживцы по работе в Федеральной службе судебных приставов. Тот же Любарский начинал как милиционер, а в Москве работал в ФССП (кстати, его одноклассница Лариса Подсадник заняла в правительстве Карелии должность вице-премьера по социальным вопросам). Вице-премьер по экономике Дмитрий Родионов возглавлял управление судебных приставов в Вологодской области. Бывший вице-премьер по вопросам здравоохранения и соцзащиты, а ныне заместитель губернатора по внутренней политике Игорь Корсаков работал приставом в Чувашии и Нижегородской области. Экс-руководитель республиканского минэкономразвития (ушёл в отставку) Павел Буренков был главным приставом Псковской области. Глава минтранса Карелии Сергей Щебекин трудился на аналогичной должности в Свердловской области. Администрацию губернатора возглавляет Татьяна Игнатьева, которая была заместителем Парфенчикова в бытность его директором ФССП.

В общем, кадры проверенные, надёжные, хорошо знающие, что такое приказ, умеющие накладывать ограничения и арестовывать имущество. Вот только ещё при начале формирования нового правительства в 2017 году многие аналитики сомневались, так ли хорошо знают соратники губернатора, что такое развивать и создавать. Что ж, похоже, эти опасения были не напрасны – как уже говорилось, экономического прорыва за годы работы Артура Парфенчикова в республике так и не случилось. Впрочем, Алексей Раумо наверняка бы с этим поспорил: у него лично, как и у ещё нескольких десятков людей, оказавшихся «своими» для карельского губернатора, с экономическими прорывами всё оказалось нормально.