Вокруг блокировки Telegram возникла непонятная ситуация

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«Государство не может позволить себе садиться в лужу»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в четверг на вопрос журналистов, работает ли у него Telegram,сказал: «Да, Telegram работает, и ничего в этом такого нет. Работает он с перебоями», поскольку «очевидно, Роскомнадзор выполняет предписания закона, решение суда».

«Очевидно, что технологически выполнить решение суда не просто, но вместе с тем ведомство планомерно работает», — добавил Дмитрий Песков. Касаясь сообщений о значительных убытках, которые несут компании от блокировки мессенджера, пресс-секретарь главы государства отметил: «Хотелось бы понять, на основе чего кто-то считал какие-то убытки, какая методика подсчета», — цитирует его слова «Интерфакс».

Ранее руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев высказал сомнения в успехе блокировки мессенджера Telegram в России.

«Я не знаю, как принимались эти решения, какие эксперты обслуживали эту тему, я искренне желаю Роскомнадзору, поскольку есть решение суда, добиться успеха. Но я не очень верю, что так случится», — цитирует ТАСС главу ФАС. «Если делаешь — надо делать до конца, — пояснил он. — Надо быть уверенным тысячу раз, посоветоваться с экспертами и доходить до конца. Государство не может позволить себе садиться в лужу, и это очень печально. Я надеюсь, что при достижении этой цели не будет сметено все вообще вокруг могучим ураганом». Игорь Артемьев констатировал также, что Россия — «не Китай, который закрылся».

Напомним, что Роскомнадзор начал блокировать мессенджер 16 апреля, через три дня после соответствующего решения суда, куда ведомство обращалось в качестве истца по причине отказа руководства Telegram передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Блокировки затронули ряд IP-адресов Amazon и Google, на которые мигрировал опальный мессенджер, а также некоторых других сервисов. Общее число заблокированных адресов на вечер среды составило 18 млн IP.

И как выясняется, пострадавшими от блокировок оказались многие российские компании. Как заявил газете «Коммерсантъ» интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, он ожидает «снежный ком» жалоб от компаний, пострадавших от блокировки. По его мнению, только «врожденная осторожность» российского бизнеса, «который не любит вступать в конфронтацию с государственными органами», сдерживают предпринимателей «в оценке ущерба и при обращении с жалобами».

Разработчик софта компания Flexbby оценивает число пострадавших российских компаний как близкое к 400-м, а потенциальные финансовые потери, но не сейчас, а в течение нескольких месяцев (если блокировки продолжатся) — в 1 млрд долларов. Они могут последовать в результате сбоев в работе Big data, искусственного интеллекта, геолокации, всех видов платежей, а также нарушениями в работе множества приложений. Письмо об этом гендиректор Flexbby Андрей Прокофьев направил Дмитрию Мариничеву, там содержится предложение образовать оперативный штаб из представителей власти и бизнеса для решения указанных проблем.

Роскомнадзор не отмалчивается. В среду его замглавы Вадим Субботин заявил на совещании с представителями бизнеса, пострадавшего от блокировок: «В настоящий момент и Amazon, и Google, и ряд других компаний отказываются исполнять российское законодательство». Он добавил, что Роскомнадзор «вышел в плоскость противодействия… со стороны крупнейших мировых IT-гигантов, за спиной которых прячется Telegram». Он считает, что политические интересы для них сейчас оказались важнее бизнеса.

При этом, как сообщил «Коммерсантъ», в Роскомнадзоре выразили готовность рассмотреть официальное предложение о создании оперативного штаба по проблеме блокировки. «Принимаются меры с целью избежать блокирования добропорядочных ресурсов» и поиск взаимоприемлемых решений»,— сообщили также в ведомстве, отметив при этом, что оценка ущерба компаний не входит в его компетенцию.

О масштабе проблемы говорят следующие данные: к середине недели в связи с блокировками интернет-сервисов на горячую линию Роскомнадзора поступило 46 тыс. обращений, на линию РОЦИТ — 2,9 тыс.

Первая информационная

Публично голосов в поддержку деятельности Госкомнадзора по блокировке не слышно, хотя очевидно, что ее должны поддерживать в спецслужбах, где, собственно, и добивались получения от Telegram пресловутых ключей. Широкие и непредсказуемые последствия — «веерные блокировки», от которых, впрочем, ведомство пообещало отказаться, не добавили ему симпатизантов. Однако, очевидно, что все репутационные потери, обвинения и ирония не столь значительны, как сам факт способности государства добиться выполнения решения собственного суда на своей территории. Решения, кстати, никем не оспоренного. И специалисты наверняка очень внимательно отслеживают ход и характер борьбы за выполнения этого решения, в котором просматриваются контуры будущих информационных войн. Ранее и сам глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал противостояние мессенджера и государства «борьбой снаряда и брони». Один урок из противостояния уже ясен. Необходимой в такого рода (военных) действиях общественной консолидации действиях добиваться будет крайне сложно.

Да это новая реальность при всей ностальгии по былому «свободному интернету». Дмитрий Жарский, директор экспертной группы Veta, с сожалением отмечает, что в современном мире, не только в России, ключевым термином международной повестки еще 4-5 лет стали проблемы безопасности, которую обеспечивают всеми средствами. Российские регуляторы интернета, говорит он, часто обмениваются опытом с китайскими коллегами, и просто перенимают их методы. Но разница, по его мнению, в том, что китайцы вкладывали в свой «великий Файрволл» миллиарды долларов на протяжении пары десятилетий.

Как объясняет исполнительный директор HEADS Consulting Никита Куликов, в данном случае мы имеем дело со следующей коллизией. Роскомнадзор, заручившись поддержкой суда, вынесшего решение о блокировке мессенджера 13 апреля, ограничивает доступ к Telegram на территории России. Google, Amazon в частности (в действительности таких сервисов значительно больше) предоставляют Telegram собственные сервера вне территории России, то есть вне юрисдикции российских судов, там, где никаких ограничений на доступ к Telegram нет. Но в связи с тем, что интернет не имеет границ, Telegram использует сервера для передачи сообщений в принципе, а не отдельно для конкретных стран и территорий.

Роскомнадзор продолжает ограничивать доступ к Telegram, блокируя доступ к зарубежным серверам, которые использует мессенджер, вследствие чего блокируются сервера Google и Amazon вне территории России и которые даже не ставили своей целью организовать работу Telegram в России. Попутно Роскомнадзор по ошибке или намеренно, говорит Никита Куликов, блокирует огромное количество серверов, обеспечивающих работу сервисов, никакого отношения к Telegram не имеющих. Например, в первые дни блокировки был ограничен доступ к мессенджеру Viber, игровым серверам популярной World of Tanks, к сервису для управления проектами Trello.

Список на самом деле огромный и в нем по большей части сервисы, не имеющие ничего общего с Telegram, отмечает Никита Куликов. На действия Роскомнадзора сейчас жалуются не только участники рынка, но и правительство: в Минобрнауки в частности заявляют, что действия службы привели к ограничению доступа к сети научного общения и консультаций ResearchGate, электронным библиотекам, редактору научных статей LaTeX, уже не говоря о том, что веерные блокировки Роскомнадзора фактически оставили большую чать пользователей сети без доступа к облачным серверам Google. От действий Роскомнадзора сейчас страдают и участники рынка, и бизнес, и наука, и рядовые пользователи, все кто угодно, кроме Telegram, который продолжает с переменным успехом блокировки обходить.

Это понятная проблема, связанная с тем, что интернет не имеет границ, а следовательно ограничить какое то его использование будет крайне проблематичным, констатирует эксперт. При этом умысла в действиях Google и Amazon несомненно нет – они просто предоставляют сервера своему клиенту, а какие проблемы есть у Telegram в России им особо дела нет, считает он. Но до суда, по мнению Никиты Куликова, действо не дойдет, так как в Google, несомненно, должны понять, что данная ситуация происходит исключительно из-за действий их клиента Telegram, который, и это парадокс, также действует без злого умысла, учитывая что он не обязан, да скорее всего, и не может разделять потоки по регионам. Так что, полагает аналитик, в ближайшее время с данным вопросом разберутся, и имеющиеся перебои в работе ряда ресурсов прекратятся.

Методы и результат действий блокировки, конечно, хоть и вызывают у общественности вопросы, но в сухом остатке на стороне Роскомнадзора решение суда, а следовательно, любой законопослушный гражданин не должен ставить его под сомнение, вне зависимости от своих политических или технологических предпочтений. К тому же де-юре и де-факто сам Дуров и Telegram с этим решением согласились, раз не пытались его опротестовать. И в России, как и в любой другой стране, законы и иные нормативные акты разумеется должны исполняться, нравится это кому-то или нет, заключает Куликов.

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