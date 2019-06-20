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Воислав Шешель: «Спасение Сербии – только в союзе с Россией»

20 июня 2019, 20:54  •  76 • В мире
Эксклюзивное интервью Царьграду главы Сербской радикальной партии Воислава Шешеля и его сына и заместителя Александра Шешеля
Автор:
Тюренков Михаил
Ровно 20 лет назад, 20 июня 1999 года, югославские войска оставили автономный край Косово и Метохия. Трёхмесячная неравная война распадавшейся на глазах Союзной Республики Югославия с альянсом НАТО завершилась поражением православного сербского народа. Многие тысячи беженцев были вынуждены покинуть Косово – колыбель сербской государственности и Сербского Православия. Эта рана на теле Сербии остаётся незаживающей и сегодня, два десятилетия спустя.
С председателем национально-консервативной Сербской радикальной партии Воиславом Шешелем мы встретились на праздновании Дня России в посольстве России в Белграде. Сегодня этот легендарный сербский политик возглавляет крупнейшую оппозиционную фракцию Народной скупщины Сербии, несмотря на подорванное в долгом тюремном заключении здоровье оставаясь лидером нелиберальной оппозиции.
Без малого 5 лет назад Воислав Шешель с триумфом вернулся из Гааги, где в камере предварительного заключения нелегитимного Международного трибунала по бывшей Югославии по надуманным обвинениям (в организации сербских добровольческих формирований и разжиганию межнациональной розни во время войн в Хорватии и Боснии в начале 1990-х) провёл почти 12 лет.
В. Шешель. Фото: www.globallookpress.com
В итоге в 2016 году Гаагский трибунал вынес лидеру сербских националистов «оправдательный приговор» по всем пунктам «обвинения». Однако в 2018-м этот вердикт был отменён, и Шешеля приговорили к 10 годам заключения, зачтя уже проведённые под стражей годы. Хотя сам Шешель никогда не признавал легитимность Гаагского трибунала и использовал его «скамью подсудимых» исключительно как трибуну для обличений либерального Запада.
* * *
Царьград: Господин Шешель, Вы уже около 30 лет возглавляете Сербскую радикальную партию. По сути, на сегодняшний день – это единственная пророссийская политическая сила в Сербии?
Воислав Шешель: Сербская радикальная партия была основана 1990 году, мы являемся идеологическими наследниками Народной радикальной партии Николы Пашича, Милана Стоядиновича, Яши Томича и других наших великих политиков и политических мыслителей конца XIX – первой половины XX столетий.
Мы придерживаемся той политики, которую продвигали наши великие предшественники, а это, прежде всего, означает постоянную опору на Россию, как можно более тесное сотрудничество с Россией, союз с Россией. И всякий раз, когда Сербия вела такую политику, она крепла, развивалась, освобождала и осваивала новые территории. Когда же в нашей стране преобладала прозападная направленность, это всегда было временем отката назад, коррупции и общего упадка Сербии и её народа.
С первого дня основания нашей партии мы продвигали пророссийскую политику. Однако в то время это была Россия времён Ельцина. Тогда я говорил своему народу: Россия сейчас на коленях, предатели правят Россией, но это не может длиться вечно. Россия избавится от этих предателей, стряхнёт с себя Ельцина и снова станет сильной и могущественной. А мы должны сохранить свою веру в Россию, сберечь эту веру, и в тот момент, когда Россия снова станет великой и сильной, с её помощью мы спасём сербские земли, освободим то, что было временно оккупировано, создадим государство благосостояния и максимально сблизимся, интегрируемся с Россией.
И начала этого процесса мы дождались раньше, чем кто-либо ожидал. Уже в 2000 году к власти пришёл Владимир Владимирович Путин и ускоренными шагами начал поднимать Россию на ноги. Позитивный эффект от такой политики быстро ощутила и Сербия. Особенно это заметно в последнее десятилетие. Думаю, вклад нашей партии в это очевиден и его ценят не только в сербском, но и в русском народе.
Ц.: В своё время, будучи узником Гаагского трибунала, Вы бросили своим обвинителям, что «сербы – это русские на Балканах», и что этот суд, это судилище – над обоими нашими народами. Это был полемический ход или Вы действительно считаете сербов и русских одним народом?
Гаагский трибунал. Фото: www.globallookpress.com
В. Ш.: Наши корни общие. Мы говорим на очень похожих языках. И понимаем друг друга без переводчика, даже не уча русский или сербский. Одно это – уже прекрасное доказательство сказанного. Но есть и то, что называется «духовной близостью», что развивается столетиями. В ходе нашей долгой истории мы всегда были союзниками. Когда Русь была под монгольским игом, сербские монахи шли в русские монастыри и там помогали сохранению русского национального патриотического и православного сознания. А когда Сербия оказалась под османским игом, то всегда ожидала помощи от братской России, и благодаря России мы получили свободу. Мы и по сей день оставались бы турецкими рабами, если бы не политика России.
Ц.: Вы написали целый ряд книг, в которых обвинили Римско-католическую церковь в поддержке геноцида сербов. Сегодня греко-католики (униаты) проводят ту же политику в отношении русских на Украине, а римский папа Франциск заявляет о своём стремлении приехать в Россию. Как Вы оцениваете политику Ватикана в отношении православных славянских народов?
В. Ш.: Да, я вынужденно стал специалистом по Ватикану и по его преступному проекту создания искусственной хорватской нации (моя книга об этом переведена на русский язык). Но я ещё ни разу не напал на папу Франциска, с того момента как он занял свой пост, поскольку уважительно отношусь к тому, что Ватикан не признал независимость Косово. А также за то, что не причислил к лику святых кардинала Алоизие Степинаца (беатифицированного, то есть причисленного к лику «блаженных» папой Иоанном-Павлом II в 1998 году – прим. Царьграда), который был страшным усташеским военным преступником.
Но, чтобы мы имели больше доверия к папе, он должен приехать в Ясеновац (хорватский лагерь смерти, где нацистами-усташами были зверски убиты от сотни до нескольких сотен тысяч православных сербов, в том числе – священнослужителей – прим. Царьграда), на место той бойни времён Второй мировой войны. Должен встать на колени и молить о прощении. Ведь около 400 католических священников были в системе усташеской власти, а более 200 из них лично обагрили свои руки кровью, убивая православных сербов. Так что он должен выразить покаяние и испросить прощение, только в этом случае, возможно, наши отношения наладятся.
И в то же время мы не должны забывать, что папы со времени великого христианского раскола 1054 года делают всё, что в их силах, чтобы подмять под свою власть все Православные Церкви. Пытаясь утвердить папское первенство, которое в первые века было первенством среди равных. И нам, православным, стоит помнить: не мы, а они откололись от нас!
* * *
Также, по предложению Воислава Шешеля, мы встретились и побеседовали с его сыном и заместителем, депутатом Народной скупщины Сербии Александром Шешелем.
А. Шешель. Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
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Царьград: Александр, в дни, когда авиация НАТО бомбила мирные сербские города, Вы были ещё совсем юным. Чем запомнились Вам те дни 20-летней давности, и насколько память о них важна для современной Сербии?
Александр Шешель: Действительно, совсем недавно мы отметили 20-летие бомбардировок Сербии, преступного злодеяния со стороны НАТО в отношении Югославии. Мы очень гордимся югославской армией, которая 78 дней оказывала сопротивление самой могущественной военной силе в мире.
Решение о нанесении ударов было принято без одобрения Совета безопасности ООН, а согласно международному праву, иностранная интервенция может быть осуществлена только с согласия Совбеза. Очевидно, это был тест на то, что могло бы произойти, если бы НАТО однажды совершило агрессию в отношении России.
Запад сделал всё, чтобы ослабить Югославию санкциями и созданием ложной информационной картины о ситуации в нашей стране. Действовали они на внутреннем уровне, когда через полтора года после агрессии НАТО в Белграде была совершена цветная революция. Был протестирован сценарий цветных революций как инструмента Запада для смены неугодных ему режимов (примерами чему и Евромайдан на Украине, и «арабская весна»).
Ц.: Но главной утратой в результате событий тех дней стало отторжение от Сербии её Косовской исторической и духовной колыбели...
А. Ш.: Да, но мы и сегодня не прекращаем борьбы за сохранение Косово и Метохии в составе Сербии, и в этой борьбе наш главный союзник – Россия, которая наряду с КНР является страной – постоянным членом Совбеза ООН, не признавшей независимость Косово. То, чего Западу не удалось достичь военным путём, сейчас пытаются осуществить путём политическим. Делается всё, чтобы сербы окончательно опустили руки и сами отказались от Косово.
Но я уверен, сербский народ никогда не согласится с тем, чтобы отречься от Косово и Метохии и никогда не согласится выступить против России. То есть мы никогда не согласимся стать членом НАТО, организации, которая бомбила нас 78 дней, с тем, чтобы однажды нас использовали, как пушечное мясо в борьбе против России.
Фото: www.globallookpress.com
Ц.: Но ведь и нынешние официальные власти Сербии во главе с президентом Вучичем и Сербской прогрессивной партией выступают против вхождения страны НАТО, а также заявляют о дружбе с Россией? В чём принципиальное отличие позиции Сербской радикальной партии? Каковы ваши идеи по интеграции России и Сербии?
А. Ш.: Политика нашей партии не меняется все 29 лет, сколько она существует. Мы всегда говорили, что Россия – наш самый главный, а по сути, единственный союзник во всём мире. Что касается Сербской прогрессивной партии, то её лидеры всегда хотели сохранить за собой патриотический имидж, который у них был когда-то, когда они были членами Сербской радикальной партии (СПП была создана членами СРП в то время, когда Воислав Шешель находился в заключении в Гааге – прим. Царьграда).
Сегодня они хотят продолжать сидеть на двух стульях: с одной стороны, сохранять патриотическую пророссийскую риторику, а с другой, продолжать процесс евроинтеграции. В конечном итоге этого процесса будет необходимо не только признать независимость так называемой «Республики Косово», но и ввести санкции в отношении России и присоединиться к НАТО. Мы считаем, что сербский народ этого никогда не допустит, такие решения не могут пройти без проведения референдума.
Более того, мы – единственная оппозиционная партия в сербском парламенте, которая чётко заявляет, что Крым и Севастополь – часть России. Мы уверены, что будущее Сербии – исключительно в построении как можно более прочного союза с Россией, как в политическом, так и в экономическом и военном планах. Только в этом мы видим гарантию сохранения нашего народа и государства в будущем.
Фото: www.globallookpress.com
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Сербия – страна, окружённая государствами – членами НАТО, бомбившего нас (а в ходе этих бомбежёк погибло более 2500 жителей и нанесён ущерб в 100 миллиардов долларов). И гарантиями нашей безопасности может стать только вхождение в военный союз с Россией, в ОДКБ (и, конечно, в рамках этого должны быть открыты военные базы России на территории Сербии), а также в Евразийский экономический союз.
Наш трагический опыт переходного периода после цветной революции 2000 года показал, что приватизация, привнесённая с Запада, оказалась далеко не в интересах граждан Сербии. Экономическое же сотрудничество с Россией, прежде всего в энергетической сфере, должно быть распланировано на долгосрочный период и пойти на пользу всем гражданам нашей страны.
Ц.: Но помимо политики наши народы сближает наша общая православная вера. Насколько важна позиция Сербской Церкви в общественной жизни вашей страны, в том числе – в противодействии абортам, однополым «бракам», «гей-парадам» и прочей мерзости?
А. Ш.: Сербская Православная Церковь имеет огромное влияние в народе, и её мнение по всем общественным вопросам очень значимо. Быть может, вы знаете, что совсем недавно президент Сербии Александр Вучич был вынужден пойти на собор Сербской Церкви, чтобы объяснить свою политику в отношении Косово и Метохии (в значительной степени именно из-за последовательной позиции Церкви вопрос о возможном разделении Косово был снят – прим. Царьграда).
А. Вучич. Фото: www.globallookpress.com
Всё, что вы озвучили – и проблема абортов, и организация и проведение «гей-парадов», и легализация однополых «браков» с последующим усыновлением детей, – всё это внедряется как условия процесса евроинтеграции. Чтобы наша страна соответствовала так называемым «европейским стандартам», мы должны легализовать однополые браки.
Более того, со стороны Запада сейчас в отношении Сербской Православной Церкви проводится политика, очень похожая на то, что произошло с Русской Православной Церковью на Украине. Руками одного из главных предателей сербского народа Мило Джукановича (либерально-западнического президента Черногории – прим. Царьграда). Он покушается на имущество и само существование Сербской Православной Церкви в сегодняшней Черногории, поддерживает никем не признанную раскольническую «Черногорскую православную церковь». Нечто подобное происходит и в Северной Македонии.
Несколько лет назад Патриарх Сербский Ириней сказал, что Сербия должна привязать свою лодку к большому русскому кораблю, чтобы выстоять против всех бурь в будущем. Мы полностью с этим согласны. И нам нужно стремиться к этому, чтобы осуществить союзничество с Россией во всех сферах, в том числе – между Сербской и Русской Православными Церквами.

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