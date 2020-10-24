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Воинственным шведам напомнили историю: "Уже воевали с Россией. Всё закончилось печально"

24 октября 2020, 14:10  •  19 • Политика
Власти Швеции намерены увеличить расходы на вооружение на 40% из-за "российской угрозы". Воинственным шведам напомнили историю: "Уже воевали с Россией. Всё закончилось для Швеции печально".
Министр обороны Швеции Петер Хультквист объяснил необходимость увеличения расходов на оборонку короткой фразой: "Действия России". Он привёл в пример вооружённый конфликт в Южной Осетии 2008 года, конфликт в Донбассе, воссоединение России с Крымом, а также усиление российского военного присутствия в Арктике.
Глава Минобороны Швеции заявил, что разоружение страны, которое произошло после краха СССР, было ошибкой. Теперь Стокгольму необходимо активно вооружаться на случай, если начнётся война России с блоком НАТО. Хультквист не исключает, что при таком развитии событий русский десант может высадиться в Готланде.
Официальная цель наращивания военной мощи - продержаться три месяца, пока не прибудет внешняя помощь, пишет ИноСМИ со ссылкой на немецкое издание Frankfurter Rundschau.
Примечательно, что бывший главнокомандующий шведской армией оценивал шансы своей страны намного скромнее. В 2012 году он заявил, что задача Стокгольма - продержаться собственными силами неделю.
Впрочем, в России считают, что опасения шведов не напрасны. Официально Швеция соблюдает нейтралитет, однако на деле активно помогает блоку НАТО. Если между альянсом и Россией начнётся война, Швеция может попасть "под раздачу". Так считают российские интернет-пользователи, комментирующие статью Frankfurter Rundschau.
Тесные связи с США в области политики безопасности имеют для Швеции фатальное значение, - пишет пользователь с ником Поручик Ржевский.
Пользователь Yarko считает, что русские вторглись бы в Готланд, если бы воевали с НАТО в 1940-х годах. А в современных реалиях сопутствующие цели можно просто уничтожить. Drackul уверен, что главная цель министра обороны Швеции такая же, как и у американских ястребов - "пилить военный бюджет". Вот для чего Стокгольму понадобилась "российская угроза".
А Прасковья Иванова напомнила, что между Швецией и Россией уже был вооружённый конфликт (имеется в виду Северная война 1700-1721 годов). Ничем хорошим для Швеции он не кончился.
Швеция уже противостояла России. Тогда Швеция была одним из сильнейших государств Европы, а Россия была ей не ровня. Но всё закончилось для Швеции печально. Ну что ж, посмотрим, как теперь у Швеции всё сложится, - отметила Иванова.

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