Воинственным шведам напомнили историю: "Уже воевали с Россией. Всё закончилось печально"

Министр обороны Швеции Петер Хультквист объяснил необходимость увеличения расходов на оборонку короткой фразой: "Действия России". Он привёл в пример вооружённый конфликт в Южной Осетии 2008 года, конфликт в Донбассе, воссоединение России с Крымом, а также усиление российского военного присутствия в Арктике.

Глава Минобороны Швеции заявил, что разоружение страны, которое произошло после краха СССР, было ошибкой. Теперь Стокгольму необходимо активно вооружаться на случай, если начнётся война России с блоком НАТО. Хультквист не исключает, что при таком развитии событий русский десант может высадиться в Готланде.

Официальная цель наращивания военной мощи - продержаться три месяца, пока не прибудет внешняя помощь, пишет ИноСМИ со ссылкой на немецкое издание Frankfurter Rundschau.

Примечательно, что бывший главнокомандующий шведской армией оценивал шансы своей страны намного скромнее. В 2012 году он заявил, что задача Стокгольма - продержаться собственными силами неделю.

Впрочем, в России считают, что опасения шведов не напрасны. Официально Швеция соблюдает нейтралитет, однако на деле активно помогает блоку НАТО. Если между альянсом и Россией начнётся война, Швеция может попасть "под раздачу". Так считают российские интернет-пользователи, комментирующие статью Frankfurter Rundschau.

Тесные связи с США в области политики безопасности имеют для Швеции фатальное значение, - пишет пользователь с ником Поручик Ржевский.

Пользователь Yarko считает, что русские вторглись бы в Готланд, если бы воевали с НАТО в 1940-х годах. А в современных реалиях сопутствующие цели можно просто уничтожить. Drackul уверен, что главная цель министра обороны Швеции такая же, как и у американских ястребов - "пилить военный бюджет". Вот для чего Стокгольму понадобилась "российская угроза".

А Прасковья Иванова напомнила, что между Швецией и Россией уже был вооружённый конфликт (имеется в виду Северная война 1700-1721 годов). Ничем хорошим для Швеции он не кончился.