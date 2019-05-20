Воинский демарш: Высокопоставленные военные прилюдно показали своё неуважение к Зеленскому

Речь идёт о главе службы безопасности Украины Василии Грицаке и командующем Сил специальных операций (ССО) ВС Украины Игоре Луневе. Как передаёт Диалог.UA, оба во время инаугурации не отдали честь новому главнокомандующему, хотя по протоколу были обязаны сделать это.

Лунев проявил публичное неуважение, когда шло представление всех командующих разными видами войск новоиспечённому президенту Украины. Согласно правилам, военный должен был отдать честь, однако, в отличие от своих коллег, не стал этого делать.

Глава СБУ Грицак также проявил аналогичный демарш. При этом, пишет издание, Грицака освистали люди в парке, которые наблюдали трансляцию инаугурации Зеленского.

По данным РИА ФАН, решили не отдавать честь новому президенту также глава украинского МВД Арсен Аваков и министр обороны Украины Степан Полторак. Однако поскольку эти чины имеют статус гражданских, а не военных лиц, согласно протоколу, это допустимо.