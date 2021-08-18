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Воевавший против русских высказался Лаврову про отличительную особенность наших солдат

18 августа 2021, 13:25  •  207 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал об опыте общения с председателем правительства Афганистана в 2004 году. Тот выразил уважение советским солдатам.
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о своём первом визите в Афганистан в 2004 году. По словам министра, он встретился с бывшим председателем парламента, который был моджахедом, воевавшим с оружием против солдат советской армии. Лавров процитировал его слова.
"Мне было очень интересно поговорить с ним, посмотреть на него. Он начал с того, что выразил искреннее уважение советским воинам. Сказал: "По сравнению с некоторыми другими, которые к нам в гости приходят с оружием, ваши вели себя достойно, как мужчины и никогда просто из страха не стреляли по кустам", - сообщил Лавров.

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