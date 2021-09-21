Воевавшие с русским языком эстонцы неожиданно заговорили на языке Пушкина перед выборами, забыв о прежней практике языковой дискриминации.

Консервативная народная партия Эстонии, которая преимущественно отстаивает интересы этнических эстонцев, неожиданно начала проводить политическую агитацию на русском языке. В Сети появилось фото проезжающего по улицам Нарвы фургона, на котором изображены кандидаты партии и написано по-русски: "Важен каждый голос! Голосуй за EKRE".

Оппоненты эстонских консерваторов уже напомнили коллегам, что политагитация должна вестись только на эстонском языке. Если же без русского никак не обойтись, то нужно сделать так, чтобы он дублировал эстонский.

Национализм национализмом, а во власть на одних лишь эстонцах не попадёшь. Видимо, именно так накануне выборов в местные самоуправления решили члены Консервативной народной партии,

- пишет Telegram-канал "Выпускайте Кракена!".

Скриншот:Telegram/Выпускайте Кракена!

Отметим, что в странах Прибалтики уже давно ведётся война с русским языком. Власти Эстонии, Латвии и Литвы закрывают русские школы и пытаются заставить граждан говорить на государственном языке, несмотря на то, что во всех трёх странах проживает большое количество русскоязычных людей.