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″Воевать умеем так же хорошо, как и строить мосты″: Киев получил предупреждение от русских байкеров

24 декабря 2018, 17:24  •  42 • Политика
Киев получил недвусмысленное предупреждение от русских байкеров за Донбасс и провокации в Азовском море. ″Войны мы не хотим, но воевать умеем так же хорошо, как и строить мосты″, - подчеркнул глава мотоклуба "Ночные Волки" Александр "Хирург" Залдостанов.
В преддверии Нового года русские байкеры организовали собственную традиционную ёлку. Глава мотоклуба "Ночные Волки" Александр "Хирург" Залдостанов объяснил в интервью Nation News, почему это не только красивое зрелище, полное трюков и спецэффектов, но и куда более важный посыл Западу и Украине.
"Отчасти наше представление - это ещё и ответ нашим врагам, толкающим сегодня мир к пропасти″, - такое предупреждение получил Киев от русских байкеров за Донбасс и провокации в Азовском море.
″Ночные волки″ особо подчёркивают что война России не нужна. И в существующих военных конфликтах вины Москвы нет ни на грамм.
″Не мы постоянно высылаем на неё приглашения в виде разбитых домов Донбасса, сбитого в Сирии самолёта или непрекращающихся провокаций в Азовском море″, - подчёркивает ″Хирург″.
При этом байкер недвусмысленно намекнул Киеву на то, чем может в дальнейшем закончиться очередная провокация, подчеркнув, что русский народ - миролюбивый, но он не только мосты строить умеет.
″Войны мы не хотим, но воевать умеем так же хорошо, как и строить мосты″, - резюмирует байкер.

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