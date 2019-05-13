Воевать с Россией в ВСУ некому: "По любым критериям считаются небоеспособными" - полковник

Полковника запаса Святослава Стеценко в эфире ObozTV заверил, что между Россией и Украиной якобы идёт полноценная война, но боевые действия пока "заморожены". Правда тут же признаётся, что фактически воевать с русскими в ВСУ некому. В "одной из самых сильных армий Европы", как уверял всех не так давно президент Украины Пётр Порошенко, явный некомплект.

По подсчётам полковника запаса, в армии Украины солдат примерно на треть от необходимого. Он рассекретил реальную боеспособность ВСУ, отметив, что состояние их сейчас даже хуже, чем это было в начале войны в Донбассе, то есть в 2014-2015 годах.

"Сейчас большинство военных объединений укомплектованы людьми не более чем на 40%, - подчеркнул полковник. - По любым критериям они считаются небоеспособными".

И это несмотря на то, что, по его словам, бойцы накормлены, обуты и одеты. Но людей просто физически всё равно не хватает. В том числе и из-за того, что многие украинцы - те самые "боеспособные единицы" просто уезжают из страны на заработки.

"Но если принимать во внимание все компоненты военной мощи, то мы в худшем состоянии", - уверяет Стеценко и полагает, что украинская армия не готова к вооружённому противостоянию.

Не хотят лезть под пули

Один из важных факторов - падение боевого духа. И вообще украинцы, судя по словам эксперта, всё меньше хотят проливать свою кровь и лезть под пули.

"Сегодня настроений любой ценой защищать страну намного меньше".

Но не только в людях дело. Эксперт откровенно говорит о том, что за минувшие пять лет устарела и техника, элементарно не хватает боеприпасов.

"У нас техника, которая эксплуатируется во время войны уже свыше 5 лет, существенно исчерпала свой ресурс, несмотря на модернизации, - напоминает Стеценко. - У нас запасов боеприпасов в несколько раз меньше".

К "вторжению" не готовы

В начале апреля секретарь СНБОУ Александр Турчинов заявлял, что Россия, мол, активно ведет подготовку к большой континентальной войне в Европе. И даже уверял, что начаться она, якобы, может с Украины.

Стеценко полагает, что украинская армия к "вторжению" не готова совершенно. И при этом даже придумал за Москву план наступления, считая, что Россия, мол, начнёт действовать через диверсии.

"Необязательно они сразу начнут большое вторжение. Они могут использовать диверсионные методы, формировать из коллаборационистов и своих сил специальных операций партизанские отряды, - перечисляет эксперт и тут же добавляет: - Они этого еще не делали, но могут сделать"