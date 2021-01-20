Воевать с Россией - пупок развяжется: Украинец в прямом эфире выдал суровую правду

Житель Кривого Рога в прямом эфире призвал политиков и журналистов вместо милитаристской риторики говорить не о войне, а о примирении. По его словам, рассуждать по поводу войны с РФ попросту бессмысленно - Украина этого не потянет.

Мужчина указал, что все разговоры о боевых действиях и территориальных претензиях стоит забыть. Он напомнил, что воевать с Россией не решается никто в мире, в том числе и США.

"Я хотел бы сказать, что Америка будет воевать с Россией до последнего украинца. Вы понимаете, что это две великие атомные державы, и они никогда не будут воевать", - приводит его слова "Экономика Сегодня".

Украинец попытался достучаться до участников шоу, указав, что никакие страны не смеют посягнуть на то, что принадлежит РФ.

"Почему Германия не лезет против России в бывший Кенигсберг? Почему Япония не лезет, другие не лезут?" - задался вопросом он и продолжил, заметив, что Украине попросту нечего противопоставить российским войскам.

По его мнению, "пупок развяжется" воевать с Россией.

"Чем мы будем воевать? Два катера и один трухлявый сорокалетний самолёт. Чем воевать? У нас пупок развяжется. Ляжем - и всё", - заключил он. Ведущие после такой тирады попытались перевести всё в шутки и насмешки, однако зрители восприняли эти попытки в штыки. По их мнению, житель Кривого Рога в эфире озвучил всё как есть - суровую правду, с которой Киеву рано или поздно придётся смириться.