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Воевать с Россией - пупок развяжется: Украинец в прямом эфире выдал суровую правду
20 января 2021, 08:50 • 103 • Политика
Украинский телезритель в прямом эфире объяснил судьбу ВСУ в войне с Россией. По его словам, Незалежной вместо риторических воззваний следует идти на мировую с ДНР и ЛНР, а не сыпать угрозами в адрес Москвы. По его мнению, воевать с Россией - пупок развяжется, да и нечем Киеву воевать.
Житель Кривого Рога в прямом эфире призвал политиков и журналистов вместо милитаристской риторики говорить не о войне, а о примирении. По его словам, рассуждать по поводу войны с РФ попросту бессмысленно - Украина этого не потянет.
Мужчина указал, что все разговоры о боевых действиях и территориальных претензиях стоит забыть. Он напомнил, что воевать с Россией не решается никто в мире, в том числе и США.
"Я хотел бы сказать, что Америка будет воевать с Россией до последнего украинца. Вы понимаете, что это две великие атомные державы, и они никогда не будут воевать", - приводит его слова "Экономика Сегодня".
Украинец попытался достучаться до участников шоу, указав, что никакие страны не смеют посягнуть на то, что принадлежит РФ.
"Почему Германия не лезет против России в бывший Кенигсберг? Почему Япония не лезет, другие не лезут?" - задался вопросом он и продолжил, заметив, что Украине попросту нечего противопоставить российским войскам.
По его мнению, "пупок развяжется" воевать с Россией.
"Чем мы будем воевать? Два катера и один трухлявый сорокалетний самолёт. Чем воевать? У нас пупок развяжется. Ляжем - и всё", - заключил он. Ведущие после такой тирады попытались перевести всё в шутки и насмешки, однако зрители восприняли эти попытки в штыки. По их мнению, житель Кривого Рога в эфире озвучил всё как есть - суровую правду, с которой Киеву рано или поздно придётся смириться.
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