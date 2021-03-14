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«Воевать нужно на их территории»: Климкин мечтает через TikTok поднять восстание в Крыму
14 марта 2021, 21:50 • 137 • Украина
В России падает поддержка «аннексии Крыма», на этом фоне Украина должна начать активную информационную войну «на территории врага и разъяснять россиянам, что их проблемы начались из-за оккупации полуострова».
Такой совет в эфире телеканала «Украина 24» дал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
«Сейчас в России падает поддержка оккупации Крыма, и вот сейчас бы начинать готовиться заходить в российские сети… Воевать нужно на их территории. Смотрите, как российская молодежь выходит за Навального. Вот сейчас бы зайти в "Тик-Ток", "Вконтакте", и пояснить, что экономические проблемы России связаны с оккупацией Крыма», — предлагает Климкин.
Также Климкин выразил мнение, что президент РФ Владимир Путин не заинтересован в проведении новой встречи глав «нормандской четверки»(Украина, Россия, Франция и Германия) для урегулирования ситуации на Донбассе. Вместо этого, по его словам, Кремль поднимает ставки на Донбассе и пытается договориться с администрацией президента США Джо Байдена.
«Сейчас Путин уже начал торговаться с новой американской администрацией. Конечно, для него проводить встречи в "нормандском формате", говорить с нами, немцами и французами, — это история, которая ему мешает. Он раскладывает пасьянс из многих вопросов, там есть и вопросы энергетики, санкций, климатических изменений. Они ищут новые тезисы для торговли с американской администрацией», — сказал Климкин.
Напомним, жители Крыма закрыли вопрос принадлежности полуострова на референдуме в марте 2014 году: за вхождение в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.
Украина, страны ЕС и США отказываются признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что крымчане приняли решение демократическим путем и в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
На Украине создают Центр противодействия дезинформации для борьбы с пропагандой России, который может стать новой украинской спецслужбой с полномочиями разрабатывать изменения в законодательство страны относительно санкций и распространения дезинформации.
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