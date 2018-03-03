Воевать нельзя решить миром

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Россия, в зависимости от действий западных "партнеров", поставит запятую в нужном ей месте

Путин показал Западу свой "Кинжал"

После долгого и обстоятельного рассказа президента России Владимира Путина о том, какое новое вооружение появится в арсенале российской армии, многие жители наше страны задались вполне уместным вопросом: свидетельствует ли это о том, что Россия готовится к большой войне?

Страх, назовем вещи своими именами, перед началом очередной масштабной бойни, живет в нас, русских, генетически. Слишком часто нам приходилось биться за свою землю, воевать с сильными и безжалостными противниками, драться за каждый клочок земли, за каждый дом, за самих себя. При этом мы всегда готовы встать на защиту своей земли, и не пасуем перед высокомерным желанием различных супостатов подмять нас под себя, изменить нашу суть, сломать, рассеять, растворить в истории, оставив только оболганное имя в учебниках.

Вот такие мы противоречивые. От того, конечно, внутренне опасаемся возможности нового кровопролития, но при этом готовы, если что, как прежде, "Ни шагу назад". "Царьград" собрал экспертные мнения насчет того, следует ли России ждать войны в ближайшем будущем, и они, вполне ожидаемо, разделились.

Война будет

Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко назвал в разговоре с "Царьградом" текущую ситуацию в мире "предвоенной" и предложил свой вариант наглядной демонстрации возможностей нового русского оружия.

Предвоенная ситуация на самом деле - реальнее некуда, потому что если на Западе начинают делать маломощные боезаряды и использовать их, как они говорят, для тактических целей, то это – война! Остудить пыл западных партнеров могло бы следующее: если бы ракета из тех, что представлял президент, стартовала и ударила по полигону Уайт Сэндс (самый крупный ракетный полигон США – прим. ред.). Там же испытания проводятся, а стало быть, никакого особо страшного разрушительного эффекта быть не может. Вот это был бы, конечно, впечатляющий шаг! Кстати, в советское время такой вариант рассматривался", - рассказал Тимошенко.

Антонов о готовности России к войне

"Сейчас на вооружении Запада находятся пресловутые Би–61 – небольшие ядерные бомбы. Лавров все прозрачно про них сказал, в том числе и о том, что они все находятся не на хранении в каких-то погребах, а лежат под истребителями первого вылета, в ямке, закрытые ключом. И наши "друзья" из НАТО обучены снимать блокировку с этих люков: вынул, подвесил, вылетел, - продолжил военный эксперт. - Мы, как и планируется, должны успеть завершить перевооружение армии к 2020 году. Недаром наконец-то принято решение о мобилизационном резерве".

Председатель правления фонда "Гражданский патруль" Ростислав Антонов также считает, что русские должны быть готовы к худшему развитию сценария.

"Россия – воюющая страна,- отметил эксперт. - Да, мы живем мирной жизнью, но значительная часть нашей армии вне России ведет достаточно тяжелые бои в Сирии. Мы находимся в достаточно жестком, пусть не военном, но противостоянии с Западом, с зарубежными финансовыми центрами силы, силовыми альянсами, поэтому очевидно, что мы готовы к переходу к другой, острой стадии конфликта, об этом и сказал президент".

Антонов напомнил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, который за день до послания президента Федеральному собранию заявил, что Европа готовится к ядерному конфликту с Россией.

Думаю, человек такого уровня вряд ли будет разбрасываться словами. Если озвучиваются подобные вещи, то, безусловно, все серьезно. Будем надеяться, что худшего не произойдет, мы уже с 2014-го балансируем на грани военного конфликта. И, да, у нас хватает людей, готовых сражаться за свою страну. Мы хотим и можем это делать, что показывает подвиг Романа Филиппова, и других русских офицеров, которые защищают Родину", - подчеркнул он.

Войны не будет

В свою очередь, один из героев авторской программы главного редактора "Царьграда" Елены Шаройкиной "Красный угол", глава Республики Ингушетия, генерал-майор, Герой России Юнус-бек Евкуров считает, что войны не будет.

Юнус-бек Евкуров. Фото: Телеканал "Царьград"

"Как бы ни хорохорились западные руководители, все-таки те военные, которые планируют масштабные действия, прогнозируют, что от них может, конечно, улететь, но должны помнить, что вполне может и прилететь обратно, - отметил он. - И те страны, которые позволяют на своих территориях разворачивать американские или другие блоковые базы - камикадзе. Их руководство должно осознавать, что если на их территории размещено ядерное, высокоточное оружие или средства воздушного нападения, и начнется война, то первые удары будут нанесены именно по ним".

Евкуров о ядерной войне и странах-камикадзе

Евкуров подчеркнул, что на Западе прекрасно понимают, что в русской армии за последние годы произошли большие изменения, и вряд ли полезут на рожон.

"Мне кажется, игра мускулами у границ для нас - только стимул совершенствоваться, накапливать, изучать опыт. И, поверьте, буквально за 5-7 лет наши вооруженные силы станут совершенно другими. Они за последние годы провели такие масштабные передислокации, учения и другие мероприятия, которые даже в советское время было не под силу совершить. Это - масштаб! И наши западные "друзья" это видят и понимают", - уверен глава Ингушетии.

В свою очередь, генерал-лейтенант, заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств - участников СНГ Айтеч Бижев убежден, что "американцы – не дураки", чтобы, ознакомившись с нынешним военным потенциалом России, вступать с нашей страной в прямую военную конфронтацию.

Я не стал бы говорить о том, что Россия стоит на пороге войны, - считает военный эксперт. - Просто у нас в стране идет комплексное перевооружение армии. Как правильно отметил президент Российской Федерации, не спрашивая нас, не считаясь с нами, еще в 2004 году в одностороннем порядке Америка вышла из всех договоренностей по ракетам средней дальности. Пришлось нам перестраивать всю доктрину, всю оборонную политику: это же оборонительное оружие и ракетно-ядерные силы, надо было их реконструировать, то есть модернизировать старое вооружение".

31 июля 2014 года Москва, Кремль. Вручение государственных наград Российской Федерации. Орденом Почёта награждён генеральный директор научно-производственного предприятия «ЭлТом» Айтеч Бижев. Фото: kremlin.ru

Собеседник "Царьграда" уверен, что выступление Путина охладит пыл американцев, потому что им тоже есть, что терять. "Посмотрите, какие у них огромные города, небоскребы. Там одного удара достаточно, чтобы все посыпалось, надолго и навсегда. Их аналитики все слушали внимательно, и наверняка положили Трампу на стол все эти выкладки. Их это здорово остудит".

Как видите, однозначного ответа на вопрос: "А будет ли война?", опрошенные "Царьградом" эксперты не дали. Но все пришли к общему выводу: хорошо, что у России есть новое оружие. Вне зависимости от того, будет ли оно использовано по назначению во время вооруженного противостояния с противником, или же крепким щитом заслонит Отечество от подобного конфликта, оно в любом случае послужит России.

Топоров Алексей