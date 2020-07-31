Воевали в Донбассе? Минск попросил Киев проверить военное прошлое задержанных граждан РФ

Об этом в пятницу сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи главы МИД Белоруссии Владимира Макея с временно исполняющим обязанности руководителя посольства Украины Петром Врублевским.

По словам Кулебы, Макей передал Украине список задержанных лиц и попросил Киев проверить, не воевали ли эти люди в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. В настоящий момент список изучают "компетентные органы" Украины.

Нужно пройтись по списку, по каждому индивидуально, изучить досконально юридический статус каждого лица, и тогда уже можно будет переходить к большей конкретике, - сообщил Кулеба, выступая перед журналистами.

Напомним, что на днях спецназ Белоруссии задержал в минской гостинице 32 граждан России, которых белорусские СМИ называли "наёмниками" из ЧВК "Вагнер". Позже был задержан ещё один предполагаемый сотрудник частной военной компании. Сперва против задержанных были выдвинуты обвинения в подготовке терактов для дестабилизации обстановки в стране перед выборами, однако затем Следственный комитет Белоруссии переквалифицировал дело в "Организацию массовых беспорядков".

В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержанные являются сотрудниками "частного охранного предприятия", которые направлялись в Стамбул. Кремль ожидает, что власти Белоруссии освободят граждан России в ближайшее время.