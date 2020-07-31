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Воевали в Донбассе? Минск попросил Киев проверить военное прошлое задержанных граждан РФ
31 июля 2020, 19:00 • 31 • Политика
Минск передал Киеву список задержанных граждан РФ и попросил украинскую сторону проверить их военное прошлое. Белоруссию интересует, воевал ли кто-нибудь из задержанных в Донбассе.
Об этом в пятницу сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи главы МИД Белоруссии Владимира Макея с временно исполняющим обязанности руководителя посольства Украины Петром Врублевским.
По словам Кулебы, Макей передал Украине список задержанных лиц и попросил Киев проверить, не воевали ли эти люди в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. В настоящий момент список изучают "компетентные органы" Украины.
Напомним, что на днях спецназ Белоруссии задержал в минской гостинице 32 граждан России, которых белорусские СМИ называли "наёмниками" из ЧВК "Вагнер". Позже был задержан ещё один предполагаемый сотрудник частной военной компании. Сперва против задержанных были выдвинуты обвинения в подготовке терактов для дестабилизации обстановки в стране перед выборами, однако затем Следственный комитет Белоруссии переквалифицировал дело в "Организацию массовых беспорядков".
В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержанные являются сотрудниками "частного охранного предприятия", которые направлялись в Стамбул. Кремль ожидает, что власти Белоруссии освободят граждан России в ближайшее время.
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