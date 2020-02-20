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Воевал во Вторую мировую: Украинские СМИ рассказали свою версию жизни Собчака

20 февраля 2020, 10:39  •  109 • В мире
Украинские СМИ в годовщину смерти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака рассказали свою версию его жизни. Если верить их данным, родившийся в 1937 году Собчак воевал во Вторую мировую войну.
Так, Telegram-канал "Выпускайте Кракена" опубликовал скриншот с сайта украинского издания "Обозреватель".
"Укро-СМИ отправили 4-летнего Анатолия Александровича воевать с фашистами", - говорилось в подписи.
На снимке видно, что в статье указывается: "Анатолий Собчак родился в Советском Союзе, в Чите, 10 августа 1937 года. Сражался во Второй мировой войне, позднее учился и преподавал".
Анатолий Собчак скончался 20 февраля 2000 года в Светлогорске. Первый мэр Санкт-Петербурга умер во время командировки в Калининградскую область. Официальная версия смерти - острая сердечная недостаточность, но в народе по сей день бытует версия об убийстве.
Шоумен Стас Садальский вспомнил в соцсетях день похорон Собчака и приезд на церемонию президента России Владимира Путина.

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