Воевал во Вторую мировую: Украинские СМИ рассказали свою версию жизни Собчака

Так, Telegram-канал "Выпускайте Кракена" опубликовал скриншот с сайта украинского издания "Обозреватель".

"Укро-СМИ отправили 4-летнего Анатолия Александровича воевать с фашистами", - говорилось в подписи.

На снимке видно, что в статье указывается: "Анатолий Собчак родился в Советском Союзе, в Чите, 10 августа 1937 года. Сражался во Второй мировой войне, позднее учился и преподавал".

Анатолий Собчак скончался 20 февраля 2000 года в Светлогорске. Первый мэр Санкт-Петербурга умер во время командировки в Калининградскую область. Официальная версия смерти - острая сердечная недостаточность, но в народе по сей день бытует версия об убийстве.

Шоумен Стас Садальский вспомнил в соцсетях день похорон Собчака и приезд на церемонию президента России Владимира Путина.