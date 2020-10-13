Военный журналист указал на виновных в сирийских пожарах: "Чтобы огонь подошёл напрямую к базе..."

Роман Сапоньков, журналист, работающий в Сирии, выдвинул свою версию, каковы могут быть причины масштабных лесных пожаров в Латакии, вокруг российского военного аэродрома. Ранее сообщалось, что за возгораниями лесов могут стоять боевики - протурецкие джихадисты.

Сапоньков в этом сомневается, но, в отличие от своего коллеги Олега Блохина, склоняется не к климатическим причинам, а к человеческому фактору:

"Обычно надо искать самый простой ответ. Сирийцы... любят выезжать, как и мы, на шашлыки. Плюс всё это с кострами".

Тем более что, пояснил корреспондент в беседе с Царьградом, сейчас в Сирии прекрасное время для шашлыков - не жарко и не холодно. "Поэтому я всё-таки думаю, что это всё объясняется гораздо проще - именно человеческим фактором и ошибкой отдыхающих".

Правда, в опасности пожаров для людей Сапоньков не сомневается, но не для наших военных, а для самих местных жителей.

Если там пожар перекинется в частный сектор, то прекраснейше могут гореть огороды и дома, внутри стоящие машины, постройки и всё прочее. То есть проблемы могут быть. Но именно так, чтобы... верховой пожар подошёл прямо к базе и начал уже угрожать полётам там, этим дымом забивать фильтры и попадать в турбинные механизмы самолётов - я такого там даже себе представить не могу.

Журналист добавил, что это его личное мнение, а более точно о степени опасности огня и дыма для российских военных могут сказать только специалисты МЧС.