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Военный журналист указал на виновных в сирийских пожарах: "Чтобы огонь подошёл напрямую к базе..."

13 октября 2020, 14:05  •  25 • В мире
Военный журналист Роман Сапоньков указал на вероятных виновников пожаров вокруг российской авиабазы в Сирии. Он полагает, что траву и кустарники могли случайно поджечь местные жители. А вот чтобы огонь подошёл напрямую к базе и начал угрожать полётам - такой вариант журналисту кажется маловероятным.
Роман Сапоньков, журналист, работающий в Сирии, выдвинул свою версию, каковы могут быть причины масштабных лесных пожаров в Латакии, вокруг российского военного аэродрома. Ранее сообщалось, что за возгораниями лесов могут стоять боевики - протурецкие джихадисты.
Сапоньков в этом сомневается, но, в отличие от своего коллеги Олега Блохина, склоняется не к климатическим причинам, а к человеческому фактору:
"Обычно надо искать самый простой ответ. Сирийцы... любят выезжать, как и мы, на шашлыки. Плюс всё это с кострами".
Тем более что, пояснил корреспондент в беседе с Царьградом, сейчас в Сирии прекрасное время для шашлыков - не жарко и не холодно. "Поэтому я всё-таки думаю, что это всё объясняется гораздо проще - именно человеческим фактором и ошибкой отдыхающих".
Правда, в опасности пожаров для людей Сапоньков не сомневается, но не для наших военных, а для самих местных жителей.
Если там пожар перекинется в частный сектор, то прекраснейше могут гореть огороды и дома, внутри стоящие машины, постройки и всё прочее. То есть проблемы могут быть. Но именно так, чтобы... верховой пожар подошёл прямо к базе и начал уже угрожать полётам там, этим дымом забивать фильтры и попадать в турбинные механизмы самолётов - я такого там даже себе представить не могу.
Журналист добавил, что это его личное мнение, а более точно о степени опасности огня и дыма для российских военных могут сказать только специалисты МЧС.

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