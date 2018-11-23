Военный стал жертвой обстрела боевиков в Сирии, ранено пятеро мирных жителей - ЦПВС

Сирийский военнослужащий стал жертвой обстрела боевиками населенного пункта Телль-Баззам. Кроме того, получили ранения еще пятеро мирных жителей, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

По его словам, мирные сирийцы пострадали, когда боевики вели огонь по району Захра города Алеппо.

Несколько дней назад боевики обстреляли селения в провинции Латакия. Тогда сирийская армия потеряла 18 человек и еще двое были ранены.

В то же время авиация коалиции, возглавляемой США, «специализируется» по мирному населению. Так, в результате удара по селению Аль-Букаан провинции Дейр-эз-Зор погибло 40 человек, большинство из которых женщины и дети. Еще ранее при бомбардировке города Хаджин было убито 26 жителей.