Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Началом было убийство Кеннеди: Пушков о точке отсчета эпохи дезинформации
«Власть не несёт ответственности»: Посол Украины дал ответ на требование Германи...
Фокус-покус
НАТО показал свое признание русскому «Буревестнику» - эксперт
Главная / В мире

Военный стал жертвой обстрела боевиков в Сирии, ранено пятеро мирных жителей - ЦПВС

23 ноября 2018, 03:54  •  50 • В мире
Сирийский военнослужащий стал жертвой обстрела боевиками населенного пункта Телль-Баззам. Кроме того, получили ранения еще пятеро мирных жителей, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.
По его словам, мирные сирийцы пострадали, когда боевики вели огонь по району Захра города Алеппо.
Несколько дней назад боевики обстреляли селения в провинции Латакия. Тогда сирийская армия потеряла 18 человек и еще двое были ранены.
В то же время авиация коалиции, возглавляемой США, «специализируется» по мирному населению. Так, в результате удара по селению Аль-Букаан провинции Дейр-эз-Зор погибло 40 человек, большинство из которых женщины и дети. Еще ранее при бомбардировке города Хаджин было убито 26 жителей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

50
Источник
Похожие новости
23 ноября 2018, 03:55
Испания: Гибралтар принадлежит нам, а не британцам
23 ноября 2018, 00:39
Смогут ли «наследники» Меркель тягаться с Макроном?
23 ноября 2018, 03:54
Прогулка Боширова и Петрова и флакон от «Новичка»: Скотленд-Ярд приоткрыл ход расследования дела Скрипалей

22 ноября 2018, 17:54
«Чревато обострением обстановки на Балканах»: МИД России обвинил Косово в начале торговой войны с Сербией
23 ноября 2018, 03:54
«Хватило бы отравить несколько тысяч»: В Лондоне оценили опасность оставшегося во флаконе «Новичка»
22 ноября 2018, 08:09
«Опорная точка Вашингтона в Европе»: США готовы потратить почти $50 млн на ремонт военных объектов в Польше
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
23 ноября 2018, 00:24
«Мы очень быстро перевооружаемся»: Россию включили в тройку сильнейших стран мира
23 ноября 2018, 00:24
«Огромный ангар, откуда доносится лай»: жители подмосковной деревни обвинили фермеров...
23 ноября 2018, 00:39
Задержан глава управления по работе с личным составом Минобороны - источник
23 ноября 2018, 00:39
«Власть не несёт ответственности»: Посол Украины дал ответ на требование Германии зак...
23 ноября 2018, 00:39
СМИ Порошенко льют на головы украинцев тонны пропагандистской дезинформации - олигарх...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
18 ноября 2018, 06:54
В России – главные роли, в Киеве – «Грусть пилота» за копейки: Поддержавший АТО актер Горбунов о депрессии
16 ноября 2018, 14:28
22 города без тепла - это не очень страшно
18 ноября 2018, 08:24
Бывший президент Украины Янукович получил серьезные травмы
16 ноября 2018, 09:24
Курилы в обмен на военные базы США: Япония сделала России предложение
22 ноября 2018, 19:39
Над Кремлем летали вертолеты с десантниками
19 ноября 2018, 18:39
«Это не пройдет с Донбассом»: США планируют новый «майдан»
17 ноября 2018, 04:55
Правда о Игоре Стрелкове (Деян "Деки" Берич)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.