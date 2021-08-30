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Военный США дал оценку погибшим детям. В Афганистане - "сопутствующий ущерб", на Донбасс плевать

30 августа 2021, 14:20  •  68 • Политика
Военный США дал оценку погибшим детям в Кабуле. Жертвы в Афганистане он записал в "сопутствующий ущерб", а на Донбасс американцам оказалось и вовсе плевать.
Высокопоставленный военный офицер США прокомментировал гибель семерых детей в Афганистане, которые стали жертвами американского ракетного удара по машинам боевиков в Кабуле. Он заявил, что смерть гражданских лиц - это всего лишь "сопутствующий ущерб".
Политолог и публицист Владимир Корнилов отметил, что с таким отношением США не должны удивляться, почему их не любят в Афганистане.
А потом американцы жутко удивляются, почему их в Афганистане не любят и почему афганцы готовы поддержать "Талибан"*, лишь бы изгнать иностранного оккупанта,
- пишет он в Telegram.
Скриншот:Telegram/КОРНИЛОВ
Отметим, что представители США при этом ещё ни разу не прокомментировали гибель детей в Донбассе, хотя те уже неоднократно становились жертвами украинских обстрелов. Соединённые Штаты отчасти несут ответственность за эти смерти, ведь именно они поставляют Киеву оружие, которым убивают жителей Донбасса, и инструкторов, которые тренируют ВСУ.
Ранее сообщалось, что военные США нанесли ракетный удар по автомобилям, где предположительно находились террористы "Исламского государства"**. Это должно было стать ответом на устроенные боевиками теракты в Кабуле, которые унесли жизни 13 американских военных. Однако в результате атаки погибли 12 мирных жителей, включая семерых детей.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
** "Исламское государство" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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