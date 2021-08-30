Военный США дал оценку погибшим детям. В Афганистане - "сопутствующий ущерб", на Донбасс плевать

Военный США дал оценку погибшим детям в Кабуле. Жертвы в Афганистане он записал в "сопутствующий ущерб", а на Донбасс американцам оказалось и вовсе плевать.

Высокопоставленный военный офицер США прокомментировал гибель семерых детей в Афганистане, которые стали жертвами американского ракетного удара по машинам боевиков в Кабуле. Он заявил, что смерть гражданских лиц - это всего лишь "сопутствующий ущерб".

Политолог и публицист Владимир Корнилов отметил, что с таким отношением США не должны удивляться, почему их не любят в Афганистане.

А потом американцы жутко удивляются, почему их в Афганистане не любят и почему афганцы готовы поддержать "Талибан"*, лишь бы изгнать иностранного оккупанта,

- пишет он в Telegram.

Скриншот:Telegram/КОРНИЛОВ

Отметим, что представители США при этом ещё ни разу не прокомментировали гибель детей в Донбассе, хотя те уже неоднократно становились жертвами украинских обстрелов. Соединённые Штаты отчасти несут ответственность за эти смерти, ведь именно они поставляют Киеву оружие, которым убивают жителей Донбасса, и инструкторов, которые тренируют ВСУ.

Ранее сообщалось, что военные США нанесли ракетный удар по автомобилям, где предположительно находились террористы "Исламского государства"**. Это должно было стать ответом на устроенные боевиками теракты в Кабуле, которые унесли жизни 13 американских военных. Однако в результате атаки погибли 12 мирных жителей, включая семерых детей.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

** "Исламское государство" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.