Издание The Sun пишет, что напряжённость между Россией и Западом достигла точки кипения, и, если Россия объединится с Китаем, то мировому господству США придёт конец.

В прошлый вторник Россия заявила об усилении сотрудничества с Пекином в военном плане. Научный сотрудник Общества Генри Джексона и эксперт по России Изабель Соукинс дала комментарии газете The Sun.

По её словам, объединение России и Китая в военном дискурсе спровоцирует панику на Западе, поскольку такой союз представляет угрозу для США.

Соукис считает, что партнерство с Пекином в военном отношении станет "ужасом" для Запада.

"Америка не сможет бороться с Россией и Китаем в одиночку. Ей понадобится помощь западных партнеров, и я думаю, что к нам она (Великобритании – прим.ред.) обратиться одними из первых", - сказала эксперт.

Ранее сообщалось, что отношения с Западом у России сблизки к точке кипения из-за миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии.