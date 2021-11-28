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Военный союз с Китаем: Маневр русских лишит США статуса сверхдержавы

28 ноября 2021, 15:35  •  271 • Политика
Издание The Sun пишет, что напряжённость между Россией и Западом достигла точки кипения, и, если Россия объединится с Китаем, то мировому господству США придёт конец.
В прошлый вторник Россия заявила об усилении сотрудничества с Пекином в военном плане. Научный сотрудник Общества Генри Джексона и эксперт по России Изабель Соукинс дала комментарии газете The Sun.
По её словам, объединение России и Китая в военном дискурсе спровоцирует панику на Западе, поскольку такой союз представляет угрозу для США.
Соукис считает, что партнерство с Пекином в военном отношении станет "ужасом" для Запада.
"Америка не сможет бороться с Россией и Китаем в одиночку. Ей понадобится помощь западных партнеров, и я думаю, что к нам она (Великобритании – прим.ред.) обратиться одними из первых", - сказала эксперт.
Ранее сообщалось, что отношения с Западом у России сблизки к точке кипения из-за миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии.

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