Военный союз Белоруссии с Россией могут прописать в Конституции

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Минск должен дать Москве гарантии, что больше не отвернется

Белоруссия должна сменить нейтралитет на статус военно-политического союзника России. С предложением внести соответствующую поправку в Конституцию РБ выступил белорусский политолог Алексей Дзермант.

По его мнению, в основном законе Республики важно отразить евразийский геополитический вектор государственного развития и многовековую связь русского и белорусского народов. Это даст Москве гарантии, что после того, как она в очередной раз поставит Минску плечо, он не откажется от союзнических отношений, когда трудности минуют.

Что касается изменения ст. 18, п. 2 Конституции РБ, где сейчас говорится о том, что цель Белоруссии – безъядерное нейтральное государство, то оставаться в этом статусе страна больше не может.

"В свете того, что американцы собираются разместить свое ядерное оружие в Польше, нейтралитет оказался невозможен в условиях гибридной агрессии со стороны Запада", – написал политолог в "Фейсбук".

По мнению Дзерманта, эти поправки в Конституцию никоим образом не ущемляют белорусский суверенитет. А вот отказ лидеров оппозиции обсуждать изменение Конституции указывает на то, что они не настроены на конструктивные перемены в обществе.

Накануне в Кремле сообщили, что готовы поделиться с белорусами опытом по внесению поправок в Конституцию, если такой запрос поступит из Минска, передает URA.RU.

В ближайшие дни президент Белоруссии Александр Лукашенко по приглашению главы РФ Владимира Путина посетит Москву. По оценке экспертов, от разговора лидеров двух стран будет зависеть, как Лукашенко выстроит диалог с оппозицией.