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Военный совет: в Европарламенте подняли вопрос об увеличении присутствия ЕС в зонах конфликтов
09 января 2019, 07:09 • 39 • В мире
Евросоюзу следует увеличить своё присутствие в зонах конфликтов, в особенности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Так считает депутат Европарламента Дубравка Шуйца, направившая в Европейский совет запрос о перспективах создания военных подразделений, которые союз смог бы использовать в зарубежных операциях. По мнению политика, ЕС не должен допускать, чтобы третьи страны, в том числе Россия и США, оказывали решающее воздействие на ситуацию в дестабилизированных регионах. Эксперты отмечают, что разговоры о единой европейской армии ведутся не один год, однако пока серьёзного прогресса в этом вопросе нет. Аналитики полагают, что европейцы не готовы выделять средства на содержание войск.
Reuters © Jean-Marc Loos
Евросоюзу следует увеличить своё присутствие в зонах конфликтов, в частности в Северной Африке и на Ближнем Востоке, считает член Европарламента хорватский политик Дубравка Шуйца. По её мнению, ЕС не должен позволять третьим странам, таким как США и Россия, и даже некоторым государствам союза оказывать влияние на развитие ситуации в нестабильных регионах.
Евродепутат подчёркивает, что в последние годы в странах, находящихся не так далеко от европейских границ, «наблюдали непрекращающуюся дестабилизацию, вооружённые конфликты и крах государственных структур».
«Учитывая целый ряд проблем, проистекающих от данных процессов, для Европейского союза, ЕС необходимо безотлагательно принять конкретные меры коллективного характера и увеличить своё присутствие в зонах конфликтов, не допуская, чтобы военная деятельность третьих стран (в особенности России и США, а также отдельных членов Евросоюза) оказывала решающее воздействие на развитие ситуации в данных районах», — отмечает Шуйца.
В связи с этим политик направила в Европейский совет запрос с требованием разъяснить, будут ли созданы военные подразделения под руководством ЕС, которые можно использовать для проведения операций за рубежом.
Шуйца также отмечает, что Евросоюз в случае необходимости должен иметь возможность «осуществить эффективное военное вмешательство». При этом в качестве приоритетных направлений деятельности следует сохранять «развитие гражданских механизмов и повышение устойчивости данных государств».
По мнению ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, такие запросы не следует считать попыткой изменить баланс сил в зонах конфликтов. Эксперт полагает, что цель всех подобных заявлений — продемонстрировать независимость ЕС от Соединённых Штатов в военном плане.
«Мы можем привести примеры отдельных стран, которые предпринимали какие-то попытки изменить баланс сил на Ближнем Востоке либо как-то повлиять на отдельные страны региона: та же самая Франция. Но это очень скоротечные операции. Подобными документами в ЕС хотят подчеркнуть, что они, по крайней мере, хотят, чтобы мир воспринимал объединённую Европу как суверенный центр силы, а не марионетку Вашингтона», — пояснил Блохин.
Мечты о единой обороне
В своём запросе Шуйца также выражает поддержку уже существующим проектам оборонной интеграции стран — членов ЕС.
«Целесообразными представляются усилия по созданию Европейского оборонного союза, а также инициатива Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны (PESCO) и другие проекты, направленные на стимулирование более активного военного сотрудничества между странами — членами ЕС», — говорится в запросе.
В настоящее время в рамках Евросоюза существует несколько форматов оборонной интеграции. Так, с 1992 года действует Европейский корпус — тактическое соединение, базирующееся в Страсбурге. Однако единственной развёрнутой частью является франко-немецкая бригада численностью 5 тыс. человек.
В 2007 году было объявлено о развёртывании 18 батальонных боевых групп ЕС численностью по 1,5 тыс. человек каждая. В декабре 2017 года Евросоюз официально запустил программу PESCO.
Между тем в последнее время всё чаще звучат призывы к усилению сотрудничества между странами — членами ЕС в сфере обороны и безопасности. В частности, об этом говорил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Мы не сможем защитить европейцев, если не примем решение создать настоящую общеевропейскую армию. У нас должна быть Европа, которая защищает себя преимущественно самостоятельно, без того, чтобы полностью полагаться на Соединённые Штаты», — сказал Макрон.
Он отметил, что Европе необходимо защищаться от Китая, России и даже Соединённых Штатов. Французский лидер также раскритиковал решение Вашингтона выйти из Договора РСМД.
Берлин поддержал инициативу Парижа. По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, страны — члены Евросоюза должны работать над созданием «настоящей европейской армии».
В свою очередь, президент США Дональд Трамп назвал предложение Макрона о необходимости защитить Европу от Соединённых Штатов, России и Китая «оскорбительным».
«Президент Франции Макрон заявил, что Европе стоит создать свои собственные вооружённые силы, чтобы защитить себя от США, Китая и России. Это очень оскорбительно, но, возможно, Европе следовало бы сначала внести свою справедливую долю в финансирование НАТО, которое США значительно субсидируют!» — написал американский лидер.
Как подчеркнул в беседе с RT Константин Блохин, разговоры о собственных вооружённых силах ЕС идут уже не одно десятилетие, однако не имеют дальнейшего развития. В частности, о «неизбежности» создания европейской армии глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявлял ещё в 2016 году.
«Европейцы слишком озабочены поддержанием своего комфортного уровня жизни и не будут тратить сотни миллиардов долларов на создание мощных армий, способность поддержания стабильности в целых регионах. Сейчас это не по плечу Европе, даже если она этого захочет», — подчеркнул эксперт.
По его словам, такая инициатива также представляется трудноосуществимой из-за большого количества стран, входящих в состав ЕС.
По мнению директора Института инструментов политического анализа, профессора Высшей школы экономики Александра Шпунта, нынешний бюджет ЕС не позволяет говорить о создании единых вооружённых сил.
«Суммарный бюджет Евросоюза — это не та величина, которая может позволить проводить военные операции или тем более создать собственную армию, о чём говорил президент Франции. Для этого необходимы очень серьёзные изменения, прежде всего финансовой составляющей. Поэтому сейчас говорить о том, что Евросоюз проводит какие-то военные операции где-то за пределами своих границ, просто нереалистично, нет такого механизма. Не существует механизма, который позволил бы Евросоюзу проводить операции вне рамок военного реагирования НАТО. А в этом вопросе в рамках альянса доминируют американцы, и это ни для кого не секрет», — подчеркнул эксперт.
Шпунт отметил, что время от времени в Европе возникают разговоры о необходимости создания единой армии, однако проблема, по мнению специалиста, заключается в том, что европейский обыватель совершенно не хочет за это платить.
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