Военный самолёт в Белоруссии пробил жилой дом. Лётчик погиб

Военный самолет разбился в белорусских Барановичах.

Военный самолет разбился в белорусском городе Барановичи. Один летчик погиб. Издание "Наш край" сообщает, что при взлете с аэродрома самолет врезался в жилой дом. Модеьл самолета - Як-130 ВВС.

Военный источник издания сообщил, что по предварительной информации, экипаж до последнего момента птался удалиться от жилых домов.

Экипаж в последний момент катапультировался. Около от места падения был замечен парашют.