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Военный самолёт в Белоруссии пробил жилой дом. Лётчик погиб

19 мая 2021, 13:45  •  174 • Политика
Военный самолет разбился в белорусских Барановичах.
Военный самолет разбился в белорусском городе Барановичи. Один летчик погиб. Издание "Наш край" сообщает, что при взлете с аэродрома самолет врезался в жилой дом. Модеьл самолета - Як-130 ВВС.
Военный источник издания сообщил, что по предварительной информации, экипаж до последнего момента птался удалиться от жилых домов.
Экипаж в последний момент катапультировался. Около от места падения был замечен парашют.

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