Военный самолёт США спешно покинул территорию Донбасса, прервав операцию. Названа версия, объясняющая, что случилось на самом деле.

Американский самолёт-разведчик Boeing E-8 Joint STARS направлялся в Донбасс для выполнения какой-то миссии. Однако неожиданно воздушное судно изменило курс и покинуло территорию Восточной Украины.

По официальной версии, причиной возврата стали некие "технические проблемы". Однако неназванные эксперты утверждают, что миссия была сорвана по вине украинских военных. Предполагалось, что самолёт совершит посадку на украинской части Донбасса, но местный аэродром оказался совершенно не приспособлен для приёма американского воздушного судна, пишет портал "Народные новости".

Зачем именно американский самолёт летал в Донбасс, неизвестно. Возможно, готовилась провокация. Или американцы хотели узнать месторасположение позиций ЛНР и ДНР.

Отметим, что это уже не первый раз, когда Украина пускает в своё небо американские военные самолёты. Ранее она разрешила полёт американскому бомбардировщику, который, пользуясь случаем, подлетел к границе русского Крыма. Полёты натовской авиации в Донбассе могут свидетельствовать о подготовке Киева к наступлению.