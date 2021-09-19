Военный самолёт рухнул на жилые дома в США

В США на жилые дома рухнул военный самолёт. Это произошло в штате Техас. Есть пострадавшие.

Пожарно-спасательная служба Форт-Уорта (города в Техасе) сообщила о крушении военного самолёта. Он рухнул в квартале малоэтажной застройки.

Серьёзно повреждены два жилых дома. Пострадали как минимум два человека. Более подробной информации пока нет.

Самолёт был учебно-тренировочным. Им управляли два пилота. Оба смогли катапультироваться. Сейчас они находятся в больнице, рассказала медиакомпания WFAA.

В городе Форт-Уорт расположена авиационная база американских военно-морских сил.