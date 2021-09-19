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Военный самолёт рухнул на жилые дома в США
19 сентября 2021, 23:50 • 101 • В мире
В США на жилые дома рухнул военный самолёт. Это произошло в штате Техас. Есть пострадавшие.
Пожарно-спасательная служба Форт-Уорта (города в Техасе) сообщила о крушении военного самолёта. Он рухнул в квартале малоэтажной застройки.
Серьёзно повреждены два жилых дома. Пострадали как минимум два человека. Более подробной информации пока нет.
Самолёт был учебно-тренировочным. Им управляли два пилота. Оба смогли катапультироваться. Сейчас они находятся в больнице, рассказала медиакомпания WFAA.
В городе Форт-Уорт расположена авиационная база американских военно-морских сил.
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