Военный разведчик и Герой России: умер глава ГРУ Игорь Коробов

На 63-м году ушёл из жизни руководитель Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Коробов. Как сообщили в Министерстве обороны России, генерал скончался после тяжёлой и продолжительной болезни. Он служил в органах военной разведки с 1985 года. В январе 2016 года указом президента России был назначен начальником Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ и замначальника Генштаба ВС РФ, а в 2017-м получил воинское звание генерал-полковника. За годы службы Коробов был удостоен множества государственных наград, среди которых высшая степень отличия — звание Героя России.

В Москве умер начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооружённых сил РФ Игорь Коробов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

В ведомстве рассказали, что генерал ушёл из жизни после тяжёлой, продолжительной болезни.

«На 63-м году жизни скончался начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации — заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации генерал-полковник Коробов Игорь Валентинович», — цитирует РИА Новости сообщение Минобороны.

Руководство Министерства обороны РФ, Генштаба ВС РФ и ГРУ Генштаба ВС РФ выразило соболезнования родным и близким Игоря Коробова.

«Светлая память о прекрасном человеке, верном сыне России, патриоте Отечества генерал-полковнике Коробове Игоре Валентиновиче навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаем соболезнования родным и близким покойного», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что деятельность генерал-полковника на посту руководителя российской военной разведки была отмечена рядом государственных наград, а также высшей степенью отличия — званием Героя России. Также Игорь Коробов был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством», ордена Александра Невского, ордена Мужества и других наград.

Биография

Игорь Валентинович Коробов родился в 1956 году в городе Вязьма Смоленской области. В 1977 году он с отличием окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище лётчиков и штурманов ПВО. Позднее проходил обучение в Военно-дипломатической академии Советской армии (в настоящее время — Военная академия Министерства обороны России).

© Министерство обороны РФ

В военной разведке Коробов служил с 1985 года, в Главном управлении Генштаба он занимал различные должности. Завершив обучение в Военной академии Генштаба, Коробов продолжил службу в центральном органе военной разведки.

В январе 2016 года, после смерти начальника ГУ Генштаба ВС РФ Игоря Сергуна, Коробов возглавил ведомство, став одновременно заместителем начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ. Будучи главой ГРУ, он осуществлял руководство действиями военных разведчиков во время операции в Сирии.

В 2017 году Игорю Коробову было присвоено звание генерал-полковника. Его имя увековечено на гранитной плите, установленной в прошлом году в сквере Памяти Героев в городе Смоленске. Мемориальная доска посвящена уроженцам Смоленской области, удостоившимся звания Героя Российской Федерации.

Напомним, Главное управление Генштаба Вооружённых сил РФ возникло в 2010 году в результате переименования Главного разведывательного управления (ГРУ). Аббревиатура ГРУ впервые появилась в 1942 году (после переименования Разведывательного управления Генштаба Красной армии). Просуществовало ГРУ до 2010 года.

В начале ноября президент России Владимир Путин, поздравляя ветеранов и сотрудников службы со 100-летим образования военной разведки, отметил её значимость и предложил вернуть прежнее название.

«Непонятно, куда исчезло слово «разведывательное» — Главное разведывательное управление. Надо бы восстановить», — сказал глава государства.

Санкционный список США

В конце 2016 года Коробов попал в список санкций США, которые были введены администрацией Барака Обамы в связи с попытками «вмешательства» в выборы президента Соединённых Штатов, в которых Вашингтон официально обвинил Москву. Тогда под санкции попали шесть физических лиц, в числе которых были и первые заместители Коробова, а также пять российских ведомств, включая ФСБ и ГРУ.

Весной 2018 года Госдеп ввёл санкции против 13 граждан России, среди которых был и Игорь Коробов. Чёрный список составили в соответствии с американским законом «О противодействии противникам Америки» (CAATSA) и указом о «Блокировке собственности лиц, вовлечённых в преступную деятельность в киберпространстве».

В сентябре этого года Игорь Коробов вновь оказался в санкционном списке. Госдеп США по указу американского президента Дональда Трампа опубликовал имена 27 россиян, в отношении которых вводились санкции. Уточнялось, что чёрный список касался тех граждан РФ, которые могут работать в оборонном или разведывательном секторах России.

Между тем Коробов в конце января 2018 года совершил визит в Соединённые Штаты вместе с главой ФСБ Александром Бортниковым и руководителем Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. В Вашингтоне они провели встречу с главой ЦРУ Майклом Помпео, на которой обсудили угрозы, связанные с возвращением воюющих в Сирии боевиков «Исламского государства»* — выходцев из стран Центральной Азии. Тогда в Госдепартаменте США заявили, что у ведомства есть возможность «приостановить действие санкций», если дело касается интересов страны.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.