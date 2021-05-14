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Военный протест: почему генералы США в отставке опубликовали письмо с критикой Байдена

14 мая 2021, 01:40  •  80 • В мире
Более 120 высокопоставленных американских военных в отставке подписали обращение, в котором подвергли сомнению легитимность минувших президентских выборов в США и раскритиковали состояние здоровья Джо Байдена. Эксперты отмечают, что документы такого рода — политическая норма для Соединённых Штатов. Однако, с точки зрения аналитиков, появление резонансного письма в настоящий момент говорит о глубоком расколе как в американском истеблишменте, так и в обществе.
 
Президент США Джо Байден Reuters © Kevin Lamarque
 

Группа из 124 отставных американских генералов и адмиралов, в том числе отставной контр-адмирал Береговой охраны США Эрнест Аклин, генерал-майор Корпуса морской пехоты США Джозеф Андерсон, бригадный генерал ВВС Чарльз Бишоп и другие, подписали открытое обращение, в котором подняли вопрос о легитимности выборов президента США 2020 года и состоянии здоровья Джо Байдена.

Это письмо было опубликовано порталом Flag Officers 4 America («Генералы и адмиралы за Америку». — RT) ещё 11 мая, однако СМИ обратили на него внимание только через сутки.

Отставные военные пишут, что прошедшие в ноябре 2020 года выборы главы государства проводились с многочисленными нарушениями, на которые отказались реагировать компетентные органы в лице ФБР и Верховного суда США.

Кроме того, авторы письма считают, что американская нация оказалась в опасности, а администрация Байдена своими действиями поставила под угрозу существование США как конституционной республики.

«Не считая президентские выборы, нынешняя администрация, действуя диктаторским образом, начала полномасштабное нападение на наши конституционные права, когда в обход конгресса были быстро подписаны более 50 указов президента, многие из которых отменили эффективные политические меры и нормативные положения предыдущей администрации», — гласит документ.

Кроме того, как утверждают военные, «действия по контролю над населением» — чрезмерные локдауны, закрытие школ, предприятий и усиление цензуры — «являются прямыми посягательствами на наши фундаментальные права».

Напомним, что победу на минувших выборах президента США одержал демократ Джо Байден. 45-й хозяин Белого дома Дональд Трамп и его предвыборный штаб заявляли, что голосование и подсчёт голосов в ключевых штатах проходили с нарушениями, а Байден победил лишь благодаря фальсификациям.

Республиканец отказался признавать итоги выборов, а его юристы настаивали на том, что основная часть нарушений была связана с бюллетенями, полученными по почте. Но доказать свою правоту в судах (в том числе в Верховном суде США) адвокаты Трампа не смогли.

Сразу после инаугурации демократ отменил многие указы Трампа (выход из Парижского соглашения по климату и ВОЗ, запрет на въезд в США граждан из ряда мусульманских и африканских стран), а также остановил строительство стены на границе с Мексикой.

Проблемы со здоровьем

 

Кроме того, отставные американские генералы в своём письме усомнились в физическом и умственном здоровье Джо Байдена.

«Психическое и физическое состояние верховного главнокомандующего нельзя игнорировать. Он должен быть способен в любое время суток быстро принимать точные решения в сфере национальной безопасности, в том числе затрагивающие жизни и здоровье людей», — говорится в обращении.

В связи с этим, как отмечают военные, вызывает опасение недавняя инициатива Демпартии, которая призывала Байдена отказаться от единоличных полномочий по применению ядерного оружия.

«Недавние запросы лидеров Демократической партии касательно процедуры обращения с ядерными кодами направляют противникам США, вооружённым ядерным оружием, опасный с точки зрения национальной безопасности сигнал, вызывая вопросы относительно того, кто здесь главный. У нас всегда должен быть неоспоримый порядок субординации», — утверждают военные.

Вопрос о проблемах Джо Байдена со здоровьем из-за его преклонного возраста широко обсуждался в американских медиа ещё во время предвыборной кампании.

Напомним, что Джо Байдену в ноябре 2020-го исполнилось 78 лет. Он стал самым пожилым кандидатом, вступившим в должность президента США, побив рекорд Дональда Трампа на целых восемь лет. Ранее наиболее возрастным кандидатом на президентский пост был республиканец Рональд Рейган: ему было 69 лет на момент избрания на первый срок и 77 — когда он покинул пост главы государства.

Американские СМИ в ходе предвыборной кампании неоднократно отмечали, что у Байдена наблюдаются проблемы с памятью, связанные с возрастом. Например, он путал последовательность и участников происходивших с ним событий, а также забывал связанные с этим даты и места.

Казусы, указывающие на наличие когнитивных нарушений, продолжились и после вступления Байдена в должность президента.

  • Медали на форме американского военнослужащего
  • Gettyimages.ru
  • © CatLane

Так, Байден на публичных выступлениях забывал имя главы Пентагона Ллойда Остина, сбивался и путался в ответах в ходе краткой первой пресс-конференции, допускал многочисленные оговорки и упал на трапе президентского самолёта.

В заключительной части своего обращения военные призвали американцев поддерживать политиков, которые противятся насаждению социализма, марксизма и прогрессивизма, продвигаемым Демпартией США, а в построении внутренней политики уделять внимание всем гражданам, а не только группам меньшинств и заинтересованных лиц.

«Демонстрирует поляризацию общества»

 

Комментируя резонансное обращение, американские СМИ отмечают, что подавляющее большинство подписантов покинули американские вооружённые силы десятилетия назад. К примеру, вице-адмирал Джон Пойнтдекстер занимал пост советника по нацбезопасности ещё в администрации Рейгана.

Кроме того, по данным издания Politico, инициатором письма стал отставной генерал-майор Сухопутных войск Джо Арбакл — ветеран Вьетнамской войны, вышедший на пенсию в 2000 году.

Выпад отставных военных мгновенно раскритиковали мейнстримные СМИ и экспертное сообщество США, в том числе и другие военные, которые назвали обращение политически ангажированным.

Так, адмирал в отставке Майк Маллен, бывший председатель Объединённого комитета начальников штабов, охарактеризовал послание как документ, переполненный «правыми республиканскими тезисами».

«Я считаю, что это письмо вредит армии и, соответственно, вредит стране», — заявил Маллен.

В свою очередь, Питер Фивер, служивший в Совете национальной безопасности США при Билле Клинтоне и Джордже Буше, назвал письмо «отвратительным нарушением военного профессионализма и норм, от которых зависят демократические отношения между гражданскими и военными лицами».

Аналитики, со своей стороны, напоминают, что письмо американских генералов во многом повторяет недавнее обращение французских военных.

Напомним, в апреле в издании Valeurs actuelles было опубликовано обращение французских офицеров высшего состава, находящихся в отставке, с призывом к президенту Эммануэлю Макрону.

Они предупредили о необходимости принятия экстренных мер для предотвращения распада страны из-за роста экстремизма.

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«Французские генералы пошли на такой шаг в связи с предстоящими президентскими выборами 2022 года. В то же время в США более сложная ситуация, и появление письма говорит о расколе в американском обществе, особенно среди военных, в армии и флоте, где больше всего приверженцев Республиканской партии. Естественно, им импонировала администрация Трампа, которая всегда с почтением говорила о военных и наращивала оборонные расходы», — пояснил в беседе с RT заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

Похожей точки зрения придерживается и ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Это показатель того, что в стране далеко не все согласны с итогами президентских выборов и что за Трампа выступают представители реакционных профессиональных кругов, в данном случае — отставные генералы армии», — говорит аналитик.

  • Беспорядки в США весной 2020 года
  • Reuters
  • © Dustin Chambers

При этом он напомнил, что открытые письма с критикой властей — политическая норма для США.

«Подобное обращение демонстрирует поляризацию американского общества. Однако этот шаг вряд ли что-то изменит. Если бы это письмо появилось во время подсчёта голосов избирателей, оно, возможно, и могло бы повлиять на ситуацию», — полагает Блохин.

Андрей Сидоров, в свою очередь, констатировал, что публикация такого рода документа говорит о том, что внутриполитическая ситуация в США так и не стабилизировалась.

«Наличие письма демонстрирует, что политическая борьба в США продолжается. Более того, она углубляется и всё больше разделяет истеблишмент, в частности представителей военных кругов. Это серьёзный симптом, на который администрации Байдена следует обратить внимание», — считает Сидоров.

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