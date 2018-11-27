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Военный политолог прокомментировал присутствие СБУ на задержанных кораблях

27 ноября 2018, 14:54  •  68 • Украина
Руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с «Известиями» прокомментировал присутствие на борту кораблей ВМС Украины, которые были задержаны в Керченском проливе, сотрудников СБУ.
 
©ФСБ РФ
 

«Полагаю, что руководством СБУ был изложен своим сотрудникам такой сценарий действий, чтобы они, находясь на кораблях, контролировали выполнение задачи. Ведь украинские моряки могли просто поплыть и сдаться нашим погранслужбам», — рассказал военный политолог.

По его словам, «наличие представителей спецслужб на борту кораблей — это ещё один фактор, доказывающий провокационность действий Украины».

Ранее в ФСБ заявили, что провокации с участием украинских кораблей в районе Керченского пролива координировали два сотрудника СБУ.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия может стать посредником в переговорах между Россией и Украиной в рамках встреч «нормандской четвёрки» в связи с инцидентом в Керченском проливе. Он также выразил обеспокоенность ситуацией и призвал стороны к деэскалации.

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