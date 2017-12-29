Военный план для НАТО: подавить русский Калининград • 271 • Аналитика Как выиграть в стратегические шахматы у Путина? Ключевыми городами, через которые пройдёт натовский «ферзь», являются польский Гданьск и русский Калининград.







Партия шахмат. По одну сторону доски — русские, по другую — НАТО. О стратегии партии рассказал на сайте «National Review» Джерри Хендрикс (Jerry Hendrix).





В шахматной игре с Путиным польский город Гданьск — королева НАТО, заявляет автор. Когда Россия вторгнется в Балтийское море, Гданьск станет ключом к ответу НАТО.



Минуточку! Вторгнется? Да, мистер Хендрикс уверен: Путин «играет в гигантскую шахматную игру с НАТО, и его следующий шаг — вторжение в страны Балтии».



Автор настаивает: «…я сказал: «когда» Путин вторгается, а не «если».



Когда «это произойдёт», продолжает аналитик, Соединённым Штатам нужно будет «быстро перебросить» свои бронетранспортёры «в Европу через Польшу».



Хендриксу «понятно», что «великая стратегия» Путина заключается в том, чтобы восстановить «российскую империю буферных государств». Это «тщетная попытка удовлетворить культурную паранойю своей страны», базирующуюся на тезисе угрозы от «внешних захватчиков».



Путин «может позволить себе быть терпеливым», считает автор. До сих пор Путин делал «всё, что мог», сумев «не спровоцировать ответ НАТО».



«Всё, что мог», по мнению автора, — это «борьба против Запада в кибер-, экономической и военной сферах». Но теперь не ясно, будет ли Путин использовать «ту же тактику для непосредственного нападения на НАТО или просто переключит передачу и использует масштабные российские военные учения вроде «Запада 2017», состоявшиеся в этом году, как стартовую площадку для боевых действий более высокого уровня».



В любом случае, когда хозяин Кремля сделает свой шаг, членам НАТО «будет сложно ответить», уверен аналитик. Альянс недооценивает саму свою защиту. Многие государства, подстрекаемые собственным внутренним давлением, а также «по настоянию президента Трампа», тратят теперь больше средств на оборону, однако вот простой факт: они занимаются этим ещё очень недолго, и им будет трудно дать какой-либо быстрый ответ в случае атаки. Многие страны «уничтожили целые сегменты своих вооружённых сил, от танков до подводных лодок и противолодочных патрульных самолётов», напоминает автор. У многих стран «больше нет жизнеспособной отечественной оборонной промышленности», что необходимо для победы в современной войне. Кроме того, Соединённые Штаты, долгое время являвшиеся «сильнейшим членом альянса», годами выводили «жизненно важные силы» из Европы. В финале холодной войны США имели в Европе 14.000 основных боевых танков и более 300.000 военнослужащих. В 2013 году, в начале второго срока Б. Х. Обамы, последний из этих танков покинул Европу.



Картина стала меняться ближе к концу второго срока Обамы, «после незаконной оккупации Крыма Путиным и войны с Украиной», пишет далее Хендрикс. В то время «было принято решение отправить военные бригады» в Европу «на ротационной основе». Это означает, что никакая из них не должна была находиться на континенте на постоянной основе.



Всё это говорит о том, продолжает журналист, что во время грядущего «вторжения Путина в прибалтийские страны» США будет необходимо доставить «бронетанковые войска, а также другие сухопутные боевые подразделения в Европу через Атлантику».



Идеальным местом для развёртывания сил явилась бы Польша. Портом прибытия стал бы глубоководный порт в Гданьске, близкий «к балтийскому фронту».



Однако именно тут и кроется проблема.



В настоящее время Соединённые Штаты, пишет Хендрикс, не могут развернуть свои войска в Польше. После «распада советской империи», продолжает автор, Россия сохранила «рудиментарный бастион», отрезанный от остальной территории России «в узком треугольнике между Польшей и Литвой». Это Калининград.



На тамошней военной базе Путин установил комплексы С-400 и ракеты «Искандер», замечает аналитик. Русские ракеты «могут нейтрализовать воздушные и наземные» подразделения НАТО. Военно-морские силы США не смогут выйти за пределы Копенгагена в Балтийском море. Это далеко от Гданьска. В итоге американские силы высадились бы во Франции или в Бельгии. Затем им пришлось бы добираться до пунктов назначения по железной дороге. Таким способом осуществлялась бы перевозка войск «по всему континенту». Целые недели уйдут на передвижение военных сил! И всё это время «вторгнувшиеся путинские силы» смогут делать своё дело и «устанавливать новый статус-кво в регионе», точно так же, как они сделали в Крыму. Европа на пути к нацизму. Давайте сравним 1920-е и 2010-е



Если НАТО и США намерены «успешно отразить российское вторжение», развивает свою мысль мистер Хендрикс, НАТО должна спланировать операцию в Калининграде: этот нарыв, этот «путинский пузырь» должен «лопнуть». Поддержание доступа к основным портам Балтии и Польши должно оставаться «высоким приоритетом НАТО в случае войны с Россией».



Но как этого достичь?



Это может быть достигнуто только с помощью огневого превосходства: нужно применить ракеты, способные нанести удар по Калининграду в ходе кампании, что заставит силы Путина расходовать свои боезапасы быстрее, чем он сможет их восстановить. Американские ракеты можно запустить с небольших быстроходных кораблей, с подводных лодок на дизельном топливе, которые могут безопасно работать на мелких глубинах. Также можно использовать для удара усовершенствованные самолёты пятого поколения, которые могут уйти от ответа С-400 и действовать в пределах путинского «пузыря».



Если Калининград удастся нейтрализовать, союзные войска смогут перебросить технику и людей в порт Гданьск. И это станет «ключевым фактором успеха НАТО».



Гданьск — промышленный порт исключительной важности. Его многочисленные причалы заполнены крупными крупнотоннажными кранами, которые ежедневно выгружают сотни тонн грузов, предназначенных для европейских рынков. Плотность причалов и кранов в порту позволит американским судам разгрузиться в ускоренном темпе и быстро уйти — прежде, чем Калининград пополнит свои запасы и ответит. Украинский танк «Булат» опасно недооценивают



Гданьск близок к Литве, Латвии и Эстонии, что позволит американским сухопутным войскам «немедленно перейти к достижению своих стратегических целей».



Вывод аналитика: сохранение доступа к основным портам Балтии и Польши «должно оставаться высоким приоритетом НАТО в случае войны с Россией». Когда «придёт Путин» (а он «намеревается» прийти, считает Хендрикс), союзники должны будут «отреагировать быстро», чтобы он не сумел «укрепить свои завоевания» и не поставил бы альянс перед фактом.



* * *



В шахматной партии, которую попробовал расписать (но не разыграть) мистер Хендрикс, мы видим двух ферзей: Гданьск (фигура НАТО) и Калининград (фигура России). По-видимому, Путин играет в этой партии белыми, поскольку аналитик отводит ему роль атакующей силы — силы, которая нанесёт первый удар. Натовцы будут играть чёрными и обороняться.



Грядущее столкновение двух гигантских армий для Хендрикса не предположение. Вместо «если» он говорит «когда». Для Хендрикса атака Путина — лишь вопрос времени. Альянс должен быть готов к этой точке «Х».



Впрочем, дату «вторжения» русских аналитик не определяет. Видимо, собрал не все данные.



Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru Партия шахмат. По одну сторону доски — русские, по другую — НАТО. О стратегии партии рассказал на сайте «National Review» Джерри Хендрикс (Jerry Hendrix).В шахматной игре с Путиным польский город Гданьск — королева НАТО, заявляет автор. Когда Россия вторгнется в Балтийское море, Гданьск станет ключом к ответу НАТО.Минуточку! Вторгнется? Да, мистер Хендрикс уверен: Путин «играет в гигантскую шахматную игру с НАТО, и его следующий шаг — вторжение в страны Балтии».Автор настаивает: «…я сказал: «когда» Путин вторгается, а не «если».Когда «это произойдёт», продолжает аналитик, Соединённым Штатам нужно будет «быстро перебросить» свои бронетранспортёры «в Европу через Польшу».Хендриксу «понятно», что «великая стратегия» Путина заключается в том, чтобы восстановить «российскую империю буферных государств». Это «тщетная попытка удовлетворить культурную паранойю своей страны», базирующуюся на тезисе угрозы от «внешних захватчиков».Путин «может позволить себе быть терпеливым», считает автор. До сих пор Путин делал «всё, что мог», сумев «не спровоцировать ответ НАТО».«Всё, что мог», по мнению автора, — это «борьба против Запада в кибер-, экономической и военной сферах». Но теперь не ясно, будет ли Путин использовать «ту же тактику для непосредственного нападения на НАТО или просто переключит передачу и использует масштабные российские военные учения вроде «Запада 2017», состоявшиеся в этом году, как стартовую площадку для боевых действий более высокого уровня».В любом случае, когда хозяин Кремля сделает свой шаг, членам НАТО «будет сложно ответить», уверен аналитик. Альянс недооценивает саму свою защиту. Многие государства, подстрекаемые собственным внутренним давлением, а также «по настоянию президента Трампа», тратят теперь больше средств на оборону, однако вот простой факт: они занимаются этим ещё очень недолго, и им будет трудно дать какой-либо быстрый ответ в случае атаки. Многие страны «уничтожили целые сегменты своих вооружённых сил, от танков до подводных лодок и противолодочных патрульных самолётов», напоминает автор. У многих стран «больше нет жизнеспособной отечественной оборонной промышленности», что необходимо для победы в современной войне. Кроме того, Соединённые Штаты, долгое время являвшиеся «сильнейшим членом альянса», годами выводили «жизненно важные силы» из Европы. В финале холодной войны США имели в Европе 14.000 основных боевых танков и более 300.000 военнослужащих. В 2013 году, в начале второго срока Б. Х. Обамы, последний из этих танков покинул Европу.Картина стала меняться ближе к концу второго срока Обамы, «после незаконной оккупации Крыма Путиным и войны с Украиной», пишет далее Хендрикс. В то время «было принято решение отправить военные бригады» в Европу «на ротационной основе». Это означает, что никакая из них не должна была находиться на континенте на постоянной основе.Всё это говорит о том, продолжает журналист, что во время грядущего «вторжения Путина в прибалтийские страны» США будет необходимо доставить «бронетанковые войска, а также другие сухопутные боевые подразделения в Европу через Атлантику».Идеальным местом для развёртывания сил явилась бы Польша. Портом прибытия стал бы глубоководный порт в Гданьске, близкий «к балтийскому фронту».Однако именно тут и кроется проблема.В настоящее время Соединённые Штаты, пишет Хендрикс, не могут развернуть свои войска в Польше. После «распада советской империи», продолжает автор, Россия сохранила «рудиментарный бастион», отрезанный от остальной территории России «в узком треугольнике между Польшей и Литвой». Это Калининград.На тамошней военной базе Путин установил комплексы С-400 и ракеты «Искандер», замечает аналитик. Русские ракеты «могут нейтрализовать воздушные и наземные» подразделения НАТО. Военно-морские силы США не смогут выйти за пределы Копенгагена в Балтийском море. Это далеко от Гданьска. В итоге американские силы высадились бы во Франции или в Бельгии. Затем им пришлось бы добираться до пунктов назначения по железной дороге. Таким способом осуществлялась бы перевозка войск «по всему континенту». Целые недели уйдут на передвижение военных сил! И всё это время «вторгнувшиеся путинские силы» смогут делать своё дело и «устанавливать новый статус-кво в регионе», точно так же, как они сделали в Крыму.Если НАТО и США намерены «успешно отразить российское вторжение», развивает свою мысль мистер Хендрикс, НАТО должна спланировать операцию в Калининграде: этот нарыв, этот «путинский пузырь» должен «лопнуть». Поддержание доступа к основным портам Балтии и Польши должно оставаться «высоким приоритетом НАТО в случае войны с Россией».Но как этого достичь?Это может быть достигнуто только с помощью огневого превосходства: нужно применить ракеты, способные нанести удар по Калининграду в ходе кампании, что заставит силы Путина расходовать свои боезапасы быстрее, чем он сможет их восстановить. Американские ракеты можно запустить с небольших быстроходных кораблей, с подводных лодок на дизельном топливе, которые могут безопасно работать на мелких глубинах. Также можно использовать для удара усовершенствованные самолёты пятого поколения, которые могут уйти от ответа С-400 и действовать в пределах путинского «пузыря».Если Калининград удастся нейтрализовать, союзные войска смогут перебросить технику и людей в порт Гданьск. И это станет «ключевым фактором успеха НАТО».Гданьск — промышленный порт исключительной важности. Его многочисленные причалы заполнены крупными крупнотоннажными кранами, которые ежедневно выгружают сотни тонн грузов, предназначенных для европейских рынков. Плотность причалов и кранов в порту позволит американским судам разгрузиться в ускоренном темпе и быстро уйти — прежде, чем Калининград пополнит свои запасы и ответит.Гданьск близок к Литве, Латвии и Эстонии, что позволит американским сухопутным войскам «немедленно перейти к достижению своих стратегических целей».Вывод аналитика: сохранение доступа к основным портам Балтии и Польши «должно оставаться высоким приоритетом НАТО в случае войны с Россией». Когда «придёт Путин» (а он «намеревается» прийти, считает Хендрикс), союзники должны будут «отреагировать быстро», чтобы он не сумел «укрепить свои завоевания» и не поставил бы альянс перед фактом.В шахматной партии, которую попробовал расписать (но не разыграть) мистер Хендрикс, мы видим двух ферзей: Гданьск (фигура НАТО) и Калининград (фигура России). По-видимому, Путин играет в этой партии белыми, поскольку аналитик отводит ему роль атакующей силы — силы, которая нанесёт первый удар. Натовцы будут играть чёрными и обороняться.Грядущее столкновение двух гигантских армий для Хендрикса не предположение. Вместо «если» он говорит «когда». Для Хендрикса атака Путина — лишь вопрос времени. Альянс должен быть готов к этой точке «Х».Впрочем, дату «вторжения» русских аналитик не определяет. Видимо, собрал не все данные. Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 271 Источник Похожие новости "Вектор социалистический": с какой программой идёт на выборы новый кандидат от КПРФ? Мир финансов года уходящего и года грядущего Итоги сирийской кампании: Россия к войне готова

Как Россия уверенно побеждает санкции с точностью до наоборот Настолько ли всё плохо вокруг? Некоторые итоги года Новогодние приключения Деда Мороза и Снегурочки на Украине Новости партнеров Loading...