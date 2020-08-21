Военный переворот в Мали – выступление против французского неоколониализма

Президент свергнут после фальсификации парламентских выборов

18 августа в расположенной на западе Африки республике Мали произошёл военный переворот. Во главе переворота, сообщила BBC, стоят полковник Малик Диау и генерал Садио Камара.

Восставшие захватили военную базу Кати в 15 км от Бамако и двинулись в столицу, где их приветствовали массы протестующих, которые требовали отставки президента страны Бубукара Кейты. Президент и премьер-министр Бубу Сиссе были арестованы и доставлены на военную базу, после чего президент подал в отставку. В телеобращении бывший теперь уже президент сказал, что распускает правительство и парламент и не хочет «проливалась кровь ради сохранения своей власти».

Оппозиционное «Движение 5 июня – Объединение патриотических сил» считает происходящее в стране не военным мятежом, а народным восстанием.

Протесты в Мали начались в марте 2020 года, после того как Конституционный суд отменил на ряде избирательных участков результаты голосования на парламентских выборах, позволивших пропрезидентской партии «Объединение за Мали» сохранить большинство в парламенте.

В июне и июле протесты в Мали стали массовыми. Демонстранты протестовали против обнищания населения, роста коррупции, активизации запрещённой в РФ экстремистской группировки «Аль-Каида в исламском Магрибе»*, с которой на протяжении лет не может справиться французский военный контингент при поддержке военных Великобритании и Германии (Франция проводит контртеррористическую операцию «Бархан» в Мали, Буркина-Фасо, Мавритании, Нигере и Чаде).

Причины неудач западной военной коалиции в Африке лежат на поверхности. Это устаревшая военная техника и низкая боеспособность военного контингента. В 2017 году начальник Генерального штаба французской армии генерал де Вилье, не сумевший добиться от президента Макрона перемен в отношении к вооружённым силам в целом и к операции «Бархан» в частности, подал в отставку .

20 июня 2020 года Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) призвало к проведению в Мали новых выборов из-за споров о результатах выборов в марте, но политическим руководством страны призыв не был услышан. 11 июля в столице страны Бамако начались столкновения протестующих с полицией, которая открыл огонь на поражение. 11 протестующих погибли, 124 получили ранения. К 18 августа, то есть немногим более чем за месяц, ситуация в стране дозрела до военного переворота.

Напомним, что недовольство среднего звена малийских военных неспособностью командования разгромить джихадистов и повстанцев-туарегов, взявших под свой контроль север Мали, было причиной военного переворота в 2012 году; тогда центром переворота была всё та же база Кати.

Тогда так же, как и сейчас, свергнутый президент Амаду Тумани Траоре подал в отставку после ареста его военными. Следствием переворота 2012 года стали хаос, восстание племён туарегов, провозгласивших создание независимого государства Азавад на северо-востоке Мали, активизация исламистских группировок, вступивших в союз с туарегами. Подавить восстание помог тогда французский десант.

И вот спустя восемь лет в Мали новый военный переворот. Причины всё те же, они никуда не уходят: коррупция, пронизавшая верхи, бедность и нищета подавляющего большинства населения, неспособность властей окончательно разгромить вооружённые формирования исламистов, контролирующих север страны. Росту недовольства способствует высокая доля молодёжи в стране. По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), около половины из 19 миллионов жителей Мали моложе 18 лет, причём 42,7% населения (данные Всемирного банка) живут в крайней бедности.

19 августа полковник Ассими Гойта объявил себя лидером стоящих за переворотом военных, образовавших Национальный комитет спасения народа (CNSP), сообщает CNN. «У нас больше нет права на ошибку, – заявил Гойта по государственному телевидению. – Вчера мы поставили интересы Мали на первое место».

CNSP обещает новые выборы в «разумные сроки» и объявил общенациональный комендантский час. Представитель CNSP подполковник Исмаэль Ваге перечислил многочисленные претензии к свергнутому президенту Кейте.

Военный переворот в Мали осуждён большинством стран, в том числе Францией, а также Советом Безопасности ООН. В МИД РФ заявили, что прогнозы делать «пока трудно». Между тем непохоже, чтобы Франция, колонией которой до 1960 года была Мали, стремилась довести контртеррористическую операцию против исламистов в Западной Африке до победы. Об этом и говорил генерал де Вилье в докладе Эмманюэлю Макрону.

Затянувшееся присутствие французских военных в Мали говорит только о том, что Францию в этой стране интересуют её природные богатства. Одной из причин ввода в 2013 году французского военного контингента в Мали было то, что под контролем боевиков, захвативших две трети малийской территории, оказались месторождения урана. Немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет , «что Франция вмешалась в конфликт c целью получить доступ к дешевому урану для своих АЭС».

Сейчас (с 2013 года) в Мали находится 5-тысячный французский контингент. Кроме того, в этой стране расквартировано 15 тысяч военнослужащих из состава миротворческой миссии ООН MINUSMA и действует европейская миссия EUTM.