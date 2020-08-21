Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"За плотно закрытыми дверьми": Кто помог Лукашенко подавить "рево...
Киев в недоумении, зачем ракетный корабль ЧФ назвали «украинским именем»
"Мягкий намёк" Путина о Белоруссии: Серия переговоров с лидерами ЕС ка...
Очередной звонок Путину: Что сообщили Лукашенко из Кремля?
Главная / Украина

Военный переворот в Мали – выступление против французского неоколониализма

21 августа 2020, 12:45  •  82 • Украина
Президент свергнут после фальсификации парламентских выборов
18 августа в расположенной на западе Африки республике Мали произошёл военный переворот. Во главе переворота, сообщила BBC, стоят полковник Малик Диау и генерал Садио Камара.
Восставшие захватили военную базу Кати в 15 км от Бамако и двинулись в столицу, где их приветствовали массы протестующих, которые требовали отставки президента страны Бубукара Кейты. Президент и премьер-министр Бубу Сиссе были арестованы и доставлены на военную базу, после чего президент подал в отставку. В телеобращении бывший теперь уже президент сказал, что распускает правительство и парламент и не хочет «проливалась кровь ради сохранения своей власти».
Оппозиционное «Движение 5 июня – Объединение патриотических сил» считает происходящее в стране не военным мятежом, а народным восстанием.
Протесты в Мали начались в марте 2020 года, после того как Конституционный суд отменил на ряде избирательных участков результаты голосования на парламентских выборах, позволивших пропрезидентской партии «Объединение за Мали» сохранить большинство в парламенте.
В июне и июле протесты в Мали стали массовыми. Демонстранты протестовали против обнищания населения, роста коррупции, активизации запрещённой в РФ экстремистской группировки «Аль-Каида в исламском Магрибе»*, с которой на протяжении лет не может справиться французский военный контингент при поддержке военных Великобритании и Германии (Франция проводит контртеррористическую операцию «Бархан» в Мали, Буркина-Фасо, Мавритании, Нигере и Чаде).
Причины неудач западной военной коалиции в Африке лежат на поверхности. Это устаревшая военная техника и низкая боеспособность военного контингента. В 2017 году начальник Генерального штаба французской армии генерал де Вилье, не сумевший добиться от президента Макрона перемен в отношении к вооружённым силам в целом и к операции «Бархан» в частности, подал в отставку.
20 июня 2020 года Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) призвало к проведению в Мали новых выборов из-за споров о результатах выборов в марте, но политическим руководством страны призыв не был услышан. 11 июля в столице страны Бамако начались столкновения протестующих с полицией, которая открыл огонь на поражение. 11 протестующих погибли, 124 получили ранения. К 18 августа, то есть немногим более чем за месяц, ситуация в стране дозрела до военного переворота.
Напомним, что недовольство среднего звена малийских военных неспособностью командования разгромить джихадистов и повстанцев-туарегов, взявших под свой контроль север Мали, было причиной военного переворота в 2012 году; тогда центром переворота была всё та же база Кати.
Тогда так же, как и сейчас, свергнутый президент Амаду Тумани Траоре подал в отставку после ареста его военными. Следствием переворота 2012 года стали хаос, восстание племён туарегов, провозгласивших создание независимого государства Азавад на северо-востоке Мали, активизация исламистских группировок, вступивших в союз с туарегами. Подавить восстание помог тогда французский десант.
И вот спустя восемь лет в Мали новый военный переворот. Причины всё те же, они никуда не уходят: коррупция, пронизавшая верхи, бедность и нищета подавляющего большинства населения, неспособность властей окончательно разгромить вооружённые формирования исламистов, контролирующих север страны. Росту недовольства способствует высокая доля молодёжи в стране. По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), около половины из 19 миллионов жителей Мали моложе 18 лет, причём 42,7% населения (данные Всемирного банка) живут в крайней бедности.
19 августа полковник Ассими Гойта объявил себя лидером стоящих за переворотом военных, образовавших Национальный комитет спасения народа (CNSP), сообщает CNN. «У нас больше нет права на ошибку, – заявил Гойта по государственному телевидению. – Вчера мы поставили интересы Мали на первое место».
CNSP обещает новые выборы в «разумные сроки» и объявил общенациональный комендантский час. Представитель CNSP подполковник Исмаэль Ваге перечислил многочисленные претензии к свергнутому президенту Кейте.
Военный переворот в Мали осуждён большинством стран, в том числе Францией, а также Советом Безопасности ООН. В МИД РФ заявили, что прогнозы делать «пока трудно». Между тем непохоже, чтобы Франция, колонией которой до 1960 года была Мали, стремилась довести контртеррористическую операцию против исламистов в Западной Африке до победы. Об этом и говорил генерал де Вилье в докладе Эмманюэлю Макрону.
Затянувшееся присутствие французских военных в Мали говорит только о том, что Францию в этой стране интересуют её природные богатства. Одной из причин ввода в 2013 году французского военного контингента в Мали было то, что под контролем боевиков, захвативших две трети малийской территории, оказались месторождения урана. Немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет, «что Франция вмешалась в конфликт c целью получить доступ к дешевому урану для своих АЭС».
Сейчас (с 2013 года) в Мали находится 5-тысячный французский контингент. Кроме того, в этой стране расквартировано 15 тысяч военнослужащих из состава миротворческой миссии ООН MINUSMA и действует европейская миссия EUTM.
Переворот, совершённый малийскими военными, свергнувшими своего президента, стал выступлением против засилья европейского колониализма в стране. Подполковник Исмаэль Ваге призвал все политические силы Мали объединиться, чтобы противостоять, сказал он, «силам зла, которые угнетают нас и хотят взять нашу дорогую страну в заложники».
Владимир ПРОХВАТИЛОВ

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



82
Источник
Похожие новости
20 августа 2020, 14:45
Главный военный разведчик Кирилл Буданов взялся за дело – садист, собственноручно пытавший до смерти десятки ополченцев, теперь похищает россиян
20 августа 2020, 16:35
Незаконное «белорусское правительство в изгнании» предпочло Украину Польше и Литве
20 августа 2020, 22:05
Астролог: Зеленский свою миссию уже выполнил
20 августа 2020, 18:25
Назло крымчанам: конкурентный путь к «настоящему единству»
20 августа 2020, 22:05
В России оценили план Владимира Зеленского по возвращению Крыма
20 августа 2020, 22:05
В Киеве пьяный террорист угрожает взорвать супермаркет
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 августа 2020, 01:45
Батьку удалось "продавить"? Макрон сообщил о неохотном согласии Лукашенко
21 августа 2020, 01:45
"СБУ в ярости после провала операции": Генерал-майор ФСБ в отставке о попыт...
21 августа 2020, 03:35
"Новая эра для Турции"? СМИ связали заявление Эрдогана с находкой в Чёрном ...
21 августа 2020, 09:05
Как СБУ охотилась на лидера ополченцев Донбасса в Москве: Раскрыто имя и план похищен...
21 августа 2020, 01:45
Убийство русского генерала в Сирии: Баранец высказался о предательстве и "жирных...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 августа 2020, 06:25
Многотысячный митинг в центре Минска: Военная техника развернулась, девушки целуют ОМОН
16 августа 2020, 11:45
«Ватники» наваляли бандеровцам в Геническе. Избитые призывают ездить в места с «пророссийским населением» только с пистолетом
14 августа 2020, 19:25
Сенсацию о "московских кукловодах" в Минске испортила "визитка Бандеры"
17 августа 2020, 11:35
Соперница Лукашенко "переобулась" на ходу? Тихановская опубликовала неожиданное признание
20 августа 2020, 04:40
"За плотно закрытыми дверьми": Кто помог Лукашенко подавить "революцию хипстеров"
15 августа 2020, 04:35
Крути им как хочешь: Кто из депутатов в России имеет двойное гражданство
17 августа 2020, 14:20
Лукашенко двумя аргументами осадил бастующих рабочих
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.