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Военный переворот в Гвинее – это новый виток «Большой игры»

13 сентября 2021, 23:55  •  110 • Аналитика
Военный переворот в Гвинее – это новый виток «Большой игры». Одна из сторон конфликта представлена Россией и Китаем, вторая – «Западом» в лице Великобритании, США и Франции, а где-то между ними лавирует Турция. Так охарактеризовал события на западе африканского континента военный обозреватель Bellum Acta.
Сюжет: Войны XXI века
Смена власти в Гвинее и последующий скачок мировых цен на алюминий – это лишь часть глобальных изменений на всем черном континенте, считает автор Telegram-канала. Поэтому рассматривать их нужно в контексте российского влияния на процессы в Мали и закрепления Турции в Сенегале.
Происходящие события являются очевидным доказательством краха французской «мягкой силы» и перекраивания геополитической арены в Африке. Если проводить параллели, то Мали – это местный Афганистан, а Франция, завершающая операцию «Бархан», ничем не лучше бросивших Кабул американцев.
По мнению Bellum Acta, провальные действия Франции спровоцировали образование вакуума, который другие игроки стремятся заполнить. В США африканские процессы подчеркнуто игнорируют: создается такое впечатление, что Вашингтон намеренно дистанцируется от необъявленной «холодной войны» между Россией, Францией и Турцией в Сахеле.
Перевороты в Гвинее и Мали – это показатель усталости местного населения от неоколониальной политики Франции. В обоих странах к власти пришли военные, которые решили взять контроль над национальными недрами в свои руки. Отмечается также рост националистических настроений и стремление скинуть «колониальное ярмо».
Например, война в Мали, объясняет военный обозреватель, давно переквалифицировалась из «борьбы с терроризмом» в многогранный конфликт. Помимо официальных властей страны, иностранного контингента операции «Бархан» и миротворцев ООН в нем участвуют местные националисты, пытающиеся возродить «Государство Азавад». На националистических настроениях и общей усталости народа Мали от войны умело играют запрещенные террористические организации «Аль-Каида* в Исламском Магрибе» и «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин».
Telegram-канал Bellum Acta объясняет, что все эти события – часть единой цепи. Рост националистических настроений и подъем право-консервативного движения в Европе спровоцировали глобальные изменения на черном континенте. Именно поэтому в зоне французского влияния – Гвинее, Мали, Нигере, Чаде – происходят перевороты, а к власти приходят молодые и деятельные военные.
У народов Африки сформировался запрос на решительные действия и изменение сложившегося порядка. И в первую очередь это произошло по вине властей Парижа, рассматривавших черный континент исключительно через призму заработка на протяжении десятилетий. Поэтому действия и России, и Турции в регионе местные жители только приветствуют.
*
Верховный Суд Российской Федерации от 13.11.2008 № ГКПИ 08-1956, вступило в силу 27.11.2008 признал организацию Аль-Каида экстремистской и запрещенной на территории России

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