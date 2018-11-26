Военный переворот на Украине: Наивные мечты или близкая реальность

Автор:

Павленко Дмитрий

Спустя пять лет с момента начала так называемой «российской агрессии», украинские власти наконец-то спохватились и приняли решение о введении на территории «незалежной» военного положения.

Жажда власти и инстинкт самосохранения

Режим военного положения предусматривает введение целого ряда ограничительных мер в отношении собственного населения. В их числе: запрет на проведение каких бы то ни было митингов, забастовок и акций протеста, введение комендантского часа, особого режима въезда и выезда, жесточайшей цензуры и даже трудовой повинности. Кроме того, военное положение предусматривает реквизицию гражданского транспорта в пользу военнослужащих и запрет на деятельность любых общественных организаций, движений и политических партий, которые могут представлять «угрозу суверенитету», а точнее, личному режиму Петра Порошенко.

Невероятно, но факт: военное положение не вводилось на Украине ни в тот момент, когда Крым благополучно покидал неласковую чужбину и возвращался в «родную гавань», ни тогда, когда в Киеве со дня на день ждали вторжения танковых армад Путина, ни даже когда тысячи украинских «киборгов» жарились в организованных ополченцами Донбасса «котлах» под Иловайском, Амвросиевкой и Дебальцево. Произошедший 25 ноября 2018 года инцидент в Керченском проливе, когда три украинских военных судна в целях провокации вторглись в российские территориальные воды и были вытеснены оттуда с применением силы и, в конечном итоге, взяты под арест, на фоне предшествовавших событий слабо тянет на casus belli.